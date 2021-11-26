人民网北京11月25日电 （记者王海林）2021年中非视听节目推介会暨中国电视剧《山海情》（法语版）开播仪式25日在中国首都北京和塞内加尔首都达喀尔同步举办。中国电视剧《功勋》《在一起》，中非合作纪录片《与非洲同行》等一批优秀视听作品亮相推介会。

国家广电总局国际合作司司长闫成胜在致辞中表示，《山海情》讲述的脱贫故事是中国奇迹的缩影，也是世界减贫的中国贡献，希望这部作品能为非洲观众带来同样的鼓舞和感动。中国国家广电总局积极推动中非视听交流合作，通过译配合作、内容创作、产业对话等，促进中非民心相通。他鼓励媒体人用镜头记录中非友谊，为中非合作提供深厚的精神滋养。

塞内加尔文化与新闻部新闻司司长奥塞努·迪昂在致辞中表示，文化交流合作是中非互利互惠合作的重要组成部分。在文化交流的框架下举办此次活动，尤其是中国电视剧《山海情》的播出，必将对增进两国友谊、拉进人民距离和促进塞内加尔经济社会发展起到推动作用。

中国驻塞内加尔大使肖晗向推介会发来贺信。他表示，视听节目交流是中非文化交流的重要组成部分，自2013年起《媳妇的美好时代》《北京爱情故事》《医者仁心》等中国电视剧陆续登上塞各家电视台，掀起一股中国电视剧热潮，对促进中非民心相通发挥了重要作用。祝愿中塞继续加强视听节目制作和播放交流，积极参与构建新时代中非命运共同体。

塞内加尔国家二台频道总监马蒂·迪奥普表示，期待《山海情》在塞播出，希望能够看到更多优秀中国影视剧，也希望通过此次合作进一步推动双方媒体事业发展，造福双方民众。

2021年中非视听节目推介会由国家广播电视总局国际合作司主办，四达时代集团承办。塞内加尔文化与新闻部、非洲广播电视联盟、塞内加尔国家电视台、塞内加尔驻华大使馆、中国驻非洲各国使馆、中国亚非学会等政府部门和视听机构代表共10余人线上、线下参加推介会。（实习生贾骥业、姚江影对此文亦有贡献）

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