新华社圣地亚哥11月25日电（记者尹南 张笑然）智利公共卫生研究院25日宣布，给予中国科兴公司研发的新冠疫苗在3至6岁人群中的紧急使用许可。

今年1月20日，智利公共卫生研究院宣布给予科兴新冠疫苗在18岁以上人群中的紧急使用许可。9月6日，该机构又批准科兴新冠疫苗在6至17岁人群中紧急使用。

该机构研究了科兴疫苗在中国3至17岁人群中的接种情况以及智利天主教大学免疫学与免疫治疗千年研究所的科兴疫苗Ⅲ期临床试验初步数据，作出了将科兴疫苗使用范围扩大到3岁以上人群的决定。

智利公共卫生研究院说，研究数据显示，与成人相比，儿童接种科兴疫苗能产生更多抗体，不良反应也更少。

智利卫生部的统计数据显示，智利全国1900万人口中已有1380万人完成了新冠疫苗全程接种。包括加强针在内，智利全国接种新冠疫苗总剂数超过4000万剂。

智利卫生部25日发布的数据显示，截至24日21时，该国24小时内新增新冠确诊病例2641例，累计确诊1751769例；新增死亡病例43例，累计死亡38218例。

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