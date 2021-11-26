新华社北京11月26日电 综合新华社驻哈博罗内、伦敦和约翰内斯堡记者报道：博茨瓦纳、南非等多国近日报告了一种新型变异新冠病毒，该毒株不同寻常的变异已引发众多科研人员关注。

博茨瓦纳卫生官员24日晚证实，该国发现一种新型变异新冠病毒，并正在对其进行研究。

英国帝国理工学院的病毒学专家托马斯·皮科克日前表示，博茨瓦纳发现的这种新毒株名为B.1.1.529，有32处变异，其中多处变异或将导致对现有疫苗更强的抗药性，称“其令人难以置信的刺突细胞突变表明这可能是值得关注的（变异毒株）”。

英国伦敦大学学院生物学教授弗朗索瓦·巴卢说，B.1.1.529携带着一系列不寻常的突变，可能是在免疫力低下人员慢性感染期间发生的变异，也可能来自某个未经治疗的艾滋病患者。他表示，应密切监测这一变异，但“没有理由过度担心，除非它在不久的将来开始出现频率上升”。

为预防该毒株在英国传播，英国卫生大臣贾维德25日晚在社交媒体推特上说，南非、博茨瓦纳等6个非洲国家将从26日起被列入“红色”警戒名单，英国将从26日中午12时起暂停来自这些国家的航班。

博茨瓦纳卫生部25日通报说，该国已报告4例该变异毒株感染病例。该国总统新冠疫情防控特别工作组协调员凯伦·马苏普介绍说，这4例病例在22日进行了航空旅行前新冠检测，结果呈阳性。这4例病例都已完全接种过新冠疫苗。初步研究结果表明，和德尔塔毒株相比，该变异毒株具有更多基因突变。

南非国家传染病研究所25日也宣布，该国迄今共发现了22例B.1.1.529病毒感染者。

南非卫生部当天紧急召开针对新型变异病毒的新闻发布会。该国夸祖鲁-纳塔尔省研究创新与测序平台负责人图利奥·德奥利韦拉表示，这一新毒株令人担忧，它携带的变异可能会导致传染性增强并帮助其规避免疫系统，这也许是造成最近几天南非豪登省病例急速增加的原因。

一些卫生专家认为，随着多国解禁并重开国际旅行，该变异毒株的传播范围已经扩大到更多国家和地区。

世界卫生组织24日已将该毒株列入“正在监控”的变异毒株，世卫专家将对该毒株进行分析。（参与记者：滕军伟、郭爽、荆晶）

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