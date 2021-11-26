新华社杭州11月26日电（记者段菁菁、吴帅帅）11月25日，国务委员兼外长王毅在同匈牙利外长西雅尔多视频会晤时就美国近期策划举办所谓“民主峰会”表明严正立场。

王毅说，美方实质上是打着民主的旗号，做着反民主的事情。美方此举已经引起很多国家疑虑甚至不满。

王毅表示，民主不应被“私有化”。民主是各国人民的权利，而不是少数国家的私利。一个国家是否民主，归根到底应该由这个国家的人民来评判，而不是由某个外国指手画脚、妄加判断。美国如果只是根据自己的好恶来断定哪些国家民主，哪些国家不民主，实际上就是在世界上搞唯我独尊，制造分裂，这本身就不是民主。

民主不应被“标签化”。如何实现民主，应由各国根据本国国情和民众的需求，具体加以推进和实践。衡量民主的标准应该看是否符合本国人民的需要，是否使本国人民有足够的参与感、满足感、获得感。而不是由美国出问卷，各国答题，美国来打分。各国如果只能依据美国一国的尺度来衡量本国民主的好坏，实际上是对民主精神的背叛，更不是真民主。

民主不能被“政治化”。以民主的名义，干涉别国内政，侵犯别国主权，服务自身的政治目的，这种做法更令人不齿，必须加以摒弃和反对。美方声称不支持“台独”，却又堂而皇之为“台独”势力提供国际舞台，只能证明自身的言而无信。台湾是中国神圣领土的一部分，不是美国手中可以利用的棋子。民主是各国追求的共同价值，不是美国任意操弄的政治工具。

王毅强调，世界需要团结，而不是分裂；需要合作，而不是对抗。大国尤其需要在这方面发挥表率作用，而不是做反面教员。

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