刘以爽 盛霜

中国驻塞内加尔大使肖晗。中国驻塞内加尔大使馆供图

尽管面临新冠疫情冲击，中非合作论坛第八届部长级会议将如期于本月29日至30日在论坛非方共同主席国塞内加尔首都达喀尔召开。中国驻塞内加尔大使肖晗日前接受人民网采访时表示，今年论坛在百年变局与世纪疫情的背景下召开，意义更加不同寻常。

肖晗对人民网表示，中非合作论坛自2000年成立以来，为中非友好大家庭提供了属于自己的集体对话平台和务实合作机制，成为南南合作的样板和国际对非合作的一面旗帜。论坛共举行了三次峰会和七次部长会，每一届论坛都推出一系列深化对非务实合作、支持非洲发展的重大举措，这些举措在中非双方共同努力下得到有效贯彻和落实，成果惠及中非人民，为非洲在新世纪的发展振兴作出突出贡献。

肖晗说，疫情下中非双方坚持如期办会，体现了世界最大发展中国家和发展中国家最集中大陆的相互信任与支持，以及共同回答时代课题、因应世界变局的决心、勇气和担当。中非双方将秉持共商、共建、共享的精神，把握发展大势，深化利益融合，规划好未来三年及更长一段时间中非合作路线图，不断丰富中非命运共同体的战略内涵，把中非全面战略合作伙伴关系推向更高水平。

2021年6月22日，塞内加尔国家数据中心正式启用，塞内加尔总统萨勒与中国驻塞内加尔大使肖晗出席仪式。中国驻塞内加尔大使馆供图

高质量落实“八大行动”，中非经贸合作取得新进展

2018年中非合作论坛北京峰会是中非关系史上的一座里程碑。会上，中非领导人一致决定推动中非共建“一带一路”同非洲联盟《2063年议程》、非洲各国发展战略深入对接，携手构建责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体，共同实施中非合作“八大行动”，中非全面战略合作伙伴关系迈入新时代。截至目前，中方在产业促进、健康卫生、和平安全、绿色发展、贸易促进、人文交流等六大领域宣布的各50个援助项目都将于近期全部完成。

肖晗说，面对疫情挑战，中非双方将合作重点向健康卫生、复工复产、改善民生领域倾斜。北京峰会“八大行动”造福更多中非人民。疫情期间，中国在非实行“不停工、不撤人、不撤资”，1100多个合作项目坚持运行，近10万名中国工程技术人员坚守岗位；46支援非医疗队近千名医务人员支援非洲，同非洲人民并肩战斗；积极拓展新兴合作领域，中非跨境电商产业方兴未艾。

拍摄于2021年8月的图片显示，中企援建方久尼大桥即将完工。完工后，该大桥将极大改善当地交通状况，成为塞内加尔最大最长的桥梁。中国河南国际合作集团供图

抗疫合作是中塞合作的亮点，也是中非合作的缩影

2016年，中塞建立全面战略合作伙伴关系。2018年，塞内加尔成为第一个同中国签署共建“一带一路”合作文件的西非国家。

肖晗介绍，近年来，中塞关系呈现加速发展的良好势头，务实合作成果丰硕，一系列大型合作项目相继落成或正在稳步推进。中方在数字科技、基础设施建设、交通发展、社会民生等多个领域，为塞内加尔稳经济、促就业、保民生提供了坚定支持。塞内加尔国家数据中心正式启用;迪亚姆尼亚久工业园二期顺利奠基；方久尼大桥、法蒂克—卡夫林大学城等项目进展顺利……

“我深切地感到塞内加尔从政府到民间都有一种强烈的发展对华合作的愿望和期待。这是两国合作前进的最大动力。我坚信‘中国龙’与‘特兰加狮’携起手来，汇聚两国人民的智慧与力量，必将共同迈向更加美好的未来。”肖晗说。

在新冠肺炎疫情全球蔓延肆虐、公共卫生安全遭到严重挑战和世界经济运行受到全面冲击的特殊背景下，今年初，中国向塞内加尔提供20万剂新冠疫苗，使塞内加尔成为西非地区首个批量获得疫苗的国家，也是非洲首批获得中国疫苗的国家之一。萨勒总统盛赞中方送来“及时雨”。中方是向塞提供最早、最多疫苗的友好国家。未来，中方还会继续与塞方开展疫苗合作，帮助塞加快落实新冠疫苗全民接种计划。

肖晗指出，中非团结抗疫，同舟共济，用实际行动展现中非合作的强劲韧性与强大活力，诠释中非命运共同体的生动意涵，为推动构建人类命运共同体和新型国际关系、促进世界和平与发展注入强大正能量。

2018年10月，由中国路桥工程有限责任公司总承包的捷斯图巴高速公路桥梁工程全线完工。该项目全长约113公里，设计速度130km/h，是中国公司在非洲修建的第一条高标准、高等级的高速公路，获得了2019年度ENR公路类全球最佳项目奖。中国路桥工程有限责任公司供图

坚持“真实亲诚”，中非携手走上合作共赢之路

坚持对外开放合作，给中国和非洲都带来了巨大发展机遇，特别是对非洲国家和人民。作为非洲最大贸易伙伴国，中国对非洲经济增长的贡献超过20%。“得益于中非贸易往来，高性价比的中国商品让非洲人民的衣食住行发生改变，最新的前沿科技也不再是他们遥不可及的奢侈品。同时，中国优惠政策正在让非洲农产品更好更多地进入中国市场。”肖晗说。

此外，中非合作还带动了国际社会对非合作。非洲国际发展伙伴更加多元化，融资渠道也在不断拓宽，让非洲国家能够参与到全球市场中，并努力走上自主发展的道路。

非洲知名民调机构“非洲晴雨表”最新报告显示，中国在非影响力排名第一，63%受访者认为中国对本国政治经济起到了“非常”或“比较”积极的影响。“非洲国家对发展同中国的合作坚定不移，非洲人民更是打心眼里拥护和支持。今后中非合作将以更加坚实、自信的脚步走下去，这既符合共建人类命运共同体的大势，也符合人类社会进步方向和历史发展潮流。”肖晗说。

(责编：高歌、常红)