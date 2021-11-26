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罗马尼亚新一届政府宣誓就职

2021年11月26日10:00 | 来源：新华网
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　　新华社布加勒斯特11月25日电（记者林惠芬）罗马尼亚总理尼古拉·丘克领导的新一届政府25日通过议会信任投票，随后在总统府宣誓就职。

　　罗马尼亚议会当天以318票赞成、126票反对的表决结果通过对新政府的信任投票。丘克在议会投票后表示，新政府将把公民利益置于工作的中心，全力克服新冠疫情带来的困难，为国家现代化建设确定努力的方向。

　　罗马尼亚新一届政府是由国家自由党、社会民主党和匈牙利族民主联盟组建的三党联合政府，总理由来自国家自由党的丘克担任，两名副总理分别是社会民主党第一副主席索林·格林代亚努和匈牙利族民主联盟主席凯莱门·胡诺尔。

　　现年54岁的丘克曾任罗军总参谋长，2019年11月出任国防部长并改为文职官员，2020年12月当选国家自由党参议员。

　　罗马尼亚去年12月举行议会换届选举。尽管社会民主党为议会第一大党，但国家自由党、拯救罗马尼亚联盟、匈牙利族民主联盟在议会拥有过半数席位，组成以克楚为总理的执政联盟。拯救罗马尼亚联盟今年9月退出执政联盟，罗议会10月通过不信任案，克楚政府下台。11月22日，丘克被提名为总理并受权组阁。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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