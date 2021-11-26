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白俄罗斯媒体：约1000名在白难民愿意返回伊拉克

2021年11月26日09:58 | 来源：新华网
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　　新华社明斯克11月25日电（记者鲁金博）据白俄罗斯媒体25日报道，目前伊拉克方面接到约1000名在白伊拉克难民愿意返回的请求。同一天，一批难民从白俄罗斯首都明斯克国际机场乘飞机返回伊拉克。

　　报道援引伊拉克驻俄罗斯领事马吉德·基纳尼的话说，目前伊拉克方面接到约1000人愿意返回的请求。伊方将运回所有愿意返回伊拉克的本国公民。

　　在明斯克国际机场，一些难民值机后登机离开白俄罗斯，一些难民在等待下一个航班。

　　据报道，伊拉克方面将于25日和26日安排4个航班，从白俄罗斯接回愿意返回伊拉克的本国公民。本月18日，374名伊拉克难民乘坐伊方派遣的飞机返回伊拉克。

　　近期，数以千计难民试图从白俄罗斯进入波兰、立陶宛等欧盟国家，最终前往西欧，其中多数人来自中东。波兰等国强化边境管控，严防非法入境，导致大量移民滞留边境。波兰等国指责白俄罗斯策划这场危机，以此报复欧盟先前对白俄罗斯施加的制裁。白方则表示，制裁使白俄罗斯无法控制移民流入。

　　根据白俄罗斯与欧盟接触达成的协议，欧盟委员会专家组22日抵达白俄罗斯，与白外交部和相关国际组织举行会谈，并评估难民情况。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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