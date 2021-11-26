人民网曼谷11月26日电 （记者孙广勇）泰国东北部成品油管道工程是泰国的能源战略项目，也是泰国成品油运输系统的重要基础设施之一，项目建成后，将提升泰国能源安全性，改善泰国东北部地区的成品油供应状况，促进当地经济社会发展。

为加快泰国东北部成品油管道项目建设，施工单位中石油管道局项目部于8月18日开展了“决战100天，夺取抗疫保产双胜利”的劳动竞赛活动。项目部积极做好疫情防控的同时加快推进现场施工，施工作业机组与各类施工机械紧锣密鼓，争分夺秒抢工期、加班加点赶进度、凝心聚力保目标。

经过项目全体参建中泰员工的共同努力，11月25日，决战100天活动圆满落下帷幕，并取得预期的效果，目前泰国东北部成品油管道项目综合进度为92.93%，安全人工时超800万。

此次活动正值泰国雨季，再加上第三波新冠疫情持续蔓延，项目进度和疫情防控压力空前，项目部积极调动各方力量，制定有效措施：一是制定切实可行的计划，确保各施工单位按计划投入施工人员和设备；二是确保疫情防控到位，实行定期和不定期的核酸快速检测抽查，确保项目现场疫情受控；三是加强监管，规范施工，加大现场检查的力度和频次。百日攻坚劳动竞赛过程中，全体中泰员工全身心投入，克服重重困难，实现了预期的目标。

此次活动顺利完成后，泰国东北部成品油项目部全体中泰员工将继续严格落实疫情防控，积极推进项目施工进展，秉承“担当、奉献、创新、共赢”价值理念，确保项目整体工作安全有序进行，实现2022年初项目顺利投产，改善泰国东北部地区的成品油供应状况，促进当地社会经济发展，并加强泰国、老挝、中国等相邻国家的能源互联互通，推动“一带一路”建设。

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