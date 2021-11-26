人民网布鲁塞尔11月25日电 （记者郑彬）“科创中国—2021中欧国际合作暨海南医学院欧洲院士工作站国际学术论坛”日前在比利时首都布鲁塞尔举行。此次论坛通过线上与线下相结合的方式，邀请来自中国与欧洲的100多位专家学者，共同就如何引进海外高层次人才，合作培养国际化人才，促进海南生物医药的研发与成果转化以及推动海南自由贸易港建设等议题进行深入探讨。

据了解，此次论坛分为欧洲国际人才政策与实践研讨和生物医药学术论坛两部分，各方期待以此更好地推动中欧在科技创新，特别是生物医药产业领域的进一步合作。中欧、中比在生物医学领域拥有良好的合作基础。如比利时杨森制药就是到中国建立业务最早和最成功的西方制药公司之一。比利时是全球重要的药物研发地和世界第二大药品出口国，人均生物医药研发成果位居全球第三，拥有雄厚的科研实力和丰富的人才资源。而海南省作为中国最大的省级经济特区，目前正在积极推进自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设，并把国际医学服务体系和新技术、新装备、新药品的研发应用列入优先发展战略。

中国驻比利时使馆科技参赞邓永辉在致辞中表示，当前蔓延全球的新冠疫情更加凸显了加强科技开放合作的重要性、紧迫性，也凸显了生物医药对保障人民生命健康的重要价值。世界各国需要加强科技开放合作，通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法，共同应对时代挑战，共同促进人类和平与发展的崇高事业。

海南省科协代表梁海珠表示，当前海南正对标世界最高水平的开放形态加快建设自贸港，为海内外各类人才到海南大显身手、实现梦想提供机会。2018年，海南省科协依托中国科协欧洲海智创新创业基地成立了海南省欧洲海外高层次人才联络站，并与英国皇家科学院院士，现任帝国理工大学遗传与基因组研究所所长、国家心肺研究院心血管医学教授杰姆斯·斯科特院士合作设立院士工作站。希望通过此次活动，能够进一步深化海南与欧洲的合作与交流，为建设海南自贸港作出贡献。

海南医学院向伟副校长表示，希望通过中欧双方医学研究团队的合作提升具有中国特色的南药、黎药和海洋特色资源的药理活性筛选研究以期发现新药及健康产品，同时推进海南医学院队伍建设及国际化水平。

据悉，此次论坛是由海南医学院、海南省科学技术协会与中国科协—欧洲（比利时）海智创新创业基地共同主办，海南省科学技术厅协办，并由海南省欧洲海外高层次人才联络站和济南渡智创新科技有限公司承办。

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