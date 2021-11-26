本报记者 张梦旭

11月23日晚，由美中关系全国委员会、美国乒协和中国乒协联合举办的“续写友好情谊、开创美好未来——中美‘乒乓外交’50周年纪念活动”在美国休斯敦举行。中国驻美国大使秦刚、美国前国务卿基辛格、中国国家体育总局局长兼中国奥委会主席苟仲文、美国奥委会主席利昂斯分别发表视频致辞，美国联邦众议员杰克逊·李、休斯敦市长特纳以及中美两国乒协负责人及各界来宾150余人出席。

秦刚表示，50年前，两国老一辈领导人以非凡的战略远见和勇气，抓住历史性机遇，安排两国乒乓球队互访，“以小球推动大球”，拉开了中美关系正常化的序幕。50年来，中美关系历经风雨不断向前发展，取得历史性成就。秦刚强调，合作共赢始终是中美关系的主流。现在，中美关系又处在新的十字路口。中美关系这个“大球”仍需要乒乓球这个“小球”来推动，那就是“乒乓外交”所体现出的战略远见、政治勇气和人民友谊。这就是我们今天纪念它的现实意义所在。

基辛格博士在致辞中表示，今年是美中“乒乓外交”50周年。50年前，美国乒乓球队向中方提出了访华请求，中方领导人很快邀请美方代表团到中国进行了历史性访问。此访效果非常好，为美中关系作出了重要贡献，希望我们每个人都知道乒乓球能为促进我们两个伟大国家的相互理解与和平共处作出贡献。

利昂斯表示，在2021年世界乒乓球锦标赛开幕之际举办纪念美中“乒乓外交”50周年活动具有重要意义。1971年美国乒乓球代表团接受邀请赴华访问，当时国际媒体均予以头版报道，给乒乓球冠以“改变世界的运动”的称号。新时期的美中关系一定会向全世界传递出和平的信息。杰克逊·李表示，大多数人只能从历史书中了解美中“乒乓外交”，此次纪念活动让大家现场重温这段历史，大家建立友谊、释放善意，成为促进美中关系正常发展的力量。

活动期间，中国乒乓球队代表王皓、樊振东与曾参与当年“乒乓外交”的美国运动员史维利斯、霍尔弗罗斯特进行了精彩的表演赛，引来现场嘉宾的阵阵喝彩与掌声。表演赛前，美国乒协主席查尔、中国乒协主席刘国梁分别向中美两国老一辈乒乓球运动员梁戈亮、郑怀颖、史维利斯、霍尔弗罗斯特颁发“乒乓外交”贡献奖。现场还播放了1971年美国乒乓球代表团访华、1972年中国乒乓球代表团访美的纪录片。

为纪念中美“乒乓外交”50周年，中美两国乒乓球代表团于11月21日宣布跨国组队，出战世乒赛混双比赛。22日晚，世乒赛开幕前夜，中美跨国混双崭新组合进行了首次联合训练。23日，世乒赛大幕开启，两对中美跨国混双组合在首秀中顺利晋级。

刘国梁在接受本报记者采访时表示，体育可以打破人类语言、宗教和文化的界限。50年来，中美乒乓球领域一直在进行形式多样的以球会友，但以比赛形式，中美运动员真正在竞技场上进行配合，这是第一次。这次中美选手跨国组合，既是中美“乒乓外交”传承的一部分，也为它的延续和延伸跨出实质性的一步。期望这次中美跨国组合，让人们重温50年来中美“乒乓外交”的重要贡献，看到两国乒乓健儿在赛场上全力以赴，通过拼搏和智慧，努力取得好成绩。

美国选手张安对本报记者说，50年前的“乒乓外交”开启了美中友好交往的大门，今天能够亲身参与其中，这一经历非常独特，非常具有纪念意义。“体育能够超越国与国之间的边界，把我们重新带到一起。我们将互相学习，尽力打好比赛，争取获得好成绩。”

（本报休斯敦11月25日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月26日 16 版）

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