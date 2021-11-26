本报记者 张远南 陈晓航 王 莉

“中国经济社会建设取得的巨大成就，要归功于中国共产党长期坚持以人民为中心的执政理念，社会主义制度的优越性得到充分发挥。”葡萄牙共产党总书记热罗尼莫·德索萨近日在接受本报记者采访时说。

德索萨多次访问中国。他表示：“中国的发展变化令人钦佩。中国共产党和中国政府立足国家发展，响应人民需求，保障人民权利，改善人民生活。中国成功实现了建设社会主义的既定战略目标，生产力得到极大提高，科技进步成果有目共睹。”

在德索萨看来，中国在建设社会主义道路上所取得的成就，不仅是中国人民的伟大胜利，同时也助力世界进步与和平事业发展，给国际社会带来显著影响。“在相互依存的当今世界，中国发挥着日益重要的作用。中国与各国积极开展多方面交流，有利于促进世界进步与和平事业，推动解决重大全球性问题，深化平等互利的全球经贸关系”。

德索萨认为，中国共产党在抗疫斗争中表现出了卓越领导力。葡共始终高度关注并积极参与中国共产党倡议举办的交流活动。这些活动能够使葡共更好地了解中国经济社会的巨大变化，可以让各国更好地理解中国共产党的政策，了解中国和中国人民的真实情况。

葡萄牙共产党成立于1921年。“我们非常重视同中国共产党的友好合作关系。” 德索萨表示，“为了葡中两国和两国人民的友好合作关系，我们要深化两党兄弟般的情谊。”

《 人民日报 》（ 2021年11月26日 03 版）

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