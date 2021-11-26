中国特色社会主义道路适合中国国情、符合中国特点、顺应时代发展要求，是一条走得对、行得通的强国之路。中国人民拥有坚定的道路自信

《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》指出：“党领导人民成功走出中国式现代化道路，创造了人类文明新形态，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择。”这一重要论断深刻揭示了中国共产党团结带领中国人民成功开辟中国特色社会主义道路、不断推进社会主义现代化建设的世界意义。

环顾全球，世界各国都希望找到本国发展振兴之路。事实证明，人类历史上没有一个民族、一个国家可以通过依赖外部力量、照搬外国模式、跟在他人后面亦步亦趋实现强大和振兴。那样做的结果，不是必然遭遇失败，就是必然成为他人的附庸。把本国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中，必须探索出一条符合本国国情的正确道路，并坚定不移走自己的路。

中国共产党在百年奋斗中始终坚持从中国国情出发，探索并形成符合中国实际的正确道路。改革开放以来，中国共产党团结带领中国人民坚定不移走中国特色社会主义道路，经济实力、科技实力、综合国力大幅提升，国际地位空前提高，人民生活由温饱不足跨越到全面小康，创造了经济快速发展、社会长期稳定的奇迹。有学者形象地比喻：相较于西方国家现代化是一个“串联式”的发展过程，工业化、城镇化、农业现代化、信息化顺序发展，中国的现代化是一个“并联式”进程，用几十年的时间走过了西方发达国家上百年甚至数百年的发展历程。也正因为如此，当代中国被称为是“世界现代化的增长极”“最大的经济和社会变革的实验室”。

一个国家走的道路行不行，关键要看是否符合本国国情，是否顺应时代发展潮流，能否带来经济发展、社会进步、民生改善、社会稳定，能否得到人民支持和拥护，能否为人类进步事业作出贡献。当前，中国人民拥有坚定的道路自信，就是因为中国特色社会主义道路适合中国国情、符合中国特点、顺应时代发展要求，是一条走得对、行得通的强国之路。对于世界而言，中国沿着自身选择的发展道路快速发展起来，也在以一种具有高度“可视性”的方式向各国表明，世界上根本不存在定于一尊的发展模式，每个国家都有探索自身发展道路的权利。

世界是丰富多彩的，多样性是人类文明的魅力所在，更是世界发展的活力和动力之源。文明没有高下、优劣之分，只有特色、地域之别，只有在交流中才能融合，在融合中才能进步。中国坚持走自己的路，也始终以开放的姿态拥抱世界，乐于学习借鉴其他优秀文明成果。中国坚持独立自主、自力更生，也虚心学习借鉴国外的有益经验。当前，世界瞩目中国共产党百年奋斗取得的伟大成就，许多国家的政党希望与中国共产党交流治国理政经验，学习借鉴中国发展之道。西班牙塞维利亚大学教授弗朗西斯科·西埃拉认为，中国走出了一条不一样的发展道路，这条道路正在越来越深刻地影响和改变着世界。

尊重世界文明多样性、发展道路多样化，尊重和维护各国人民自主选择社会制度和发展道路的权利，相互借鉴，取长补短，这是人类文明进步的历史潮流。展望未来，中国共产党将继续团结带领中国人民沿着中国特色社会主义道路奋勇前行，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗，为人类文明作出更大的贡献。

《 人民日报 》（ 2021年11月26日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)