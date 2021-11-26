新华社贝尔格莱德11月25日电（记者石中玉）由塞尔维亚文化和信息部、中国文化和旅游部联合举办的第三届中国-中东欧国家艺术合作论坛25日以视频连线的方式举行开幕仪式。

为期两天的第三届中国-中东欧国家艺术合作论坛以“我们身处未来之中”为主题，设有视觉艺术、电影艺术、动画及电子游戏艺术等4个分论坛。来自17个国家的专家和艺术家将就如何促进文化交流展开研讨。

塞尔维亚副总理兼文化和信息部部长戈伊科维奇、中国文化和旅游部部长胡和平在开幕式上分别致辞。戈伊科维奇在致辞中表示，在当前新冠疫情背景下，各国更加意识到相互支持与合作的重要性。塞尔维亚将继续积极参与中国-中东欧国家合作机制下的交流，支持进一步完善文化和艺术领域的合作形式。

胡和平在致辞中说，在中国-中东欧国家合作框架下，中国同中东欧国家文化和旅游交流合作进展明显、成果丰硕，特别是倾力打造中国-中东欧国家艺术合作论坛，畅通艺术交流合作渠道、展示艺术研究最新成果、分享艺术实践宝贵经验，为促进彼此文艺繁荣提供了强劲助力，为推动彼此深化合作提供了文化滋养。

胡和平表示，中国文化和旅游部愿同中东欧国家一道，坚持共商共建、务实均衡、开放包容、创新进取，推动中国-中东欧国家文化和旅游交流合作走得更稳、更实、更远，为深化其他领域交流合作奠定深厚民意基础，为促进人类文明进步、构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

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