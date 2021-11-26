人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

王毅：联合国要成为公平正义的维护者、践行多边主义的大舞台、应对挑战的行动派

2021年11月26日05:08 | 来源：新华网
小字号

　　新华社杭州11月25日电（记者段菁菁、吴帅帅）11月25日，国务委员兼外长王毅在浙江安吉同第76届联合国大会主席、马尔代夫外长沙希德举行会谈。王毅就维护联合国宪章宗旨和原则，践行真正的多边主义提出三点看法：

　　一是联合国要成为公平正义的维护者，而不做霸权霸凌的旁观者；任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势的特权，更不能打着联合国的旗号，搞霸权霸凌那一套。冷战思维与零和博弈应该扔进历史的垃圾堆。要切实提高发展中国家在联合国各机构的代表性和发言权，更加平衡地反映大多数国家利益和意愿。

　　二是联合国要成为践行多边主义的大舞台，而不做大国博弈的竞技场。联合国每个成员国的地位都是平等的，每个国家的声音都是重要的，每个国家的一票都是有效的。应该由各国共同维护普遍安全、共同分享发展成果，共同掌握世界命运。搞“小院高墙”、拉小圈子，解决不了本国问题，更应对不了全球性挑战。大国之间要比谁对人类贡献更多，谁为发展中国家做的事情更多，而不是比嗓门高低和拳头大小。

　　三是联合国要成为应对挑战的行动派，而不做坐而论道的清谈馆。面对疾病，不能只开药方，不见疗效。各国作出的承诺说到就要做到，不能开“空头支票”。要以解决问题为出发点，平衡推进安全、发展、人权。当务之急是汇聚各国合力，解决好全球抗疫这件大事。

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部