新华社杭州11月25日电（记者段菁菁、吴帅帅）11月25日，国务委员兼外长王毅在浙江安吉同第76届联合国大会主席、马尔代夫外长沙希德举行会谈。王毅就维护联合国宪章宗旨和原则，践行真正的多边主义提出三点看法：

一是联合国要成为公平正义的维护者，而不做霸权霸凌的旁观者；任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势的特权，更不能打着联合国的旗号，搞霸权霸凌那一套。冷战思维与零和博弈应该扔进历史的垃圾堆。要切实提高发展中国家在联合国各机构的代表性和发言权，更加平衡地反映大多数国家利益和意愿。

二是联合国要成为践行多边主义的大舞台，而不做大国博弈的竞技场。联合国每个成员国的地位都是平等的，每个国家的声音都是重要的，每个国家的一票都是有效的。应该由各国共同维护普遍安全、共同分享发展成果，共同掌握世界命运。搞“小院高墙”、拉小圈子，解决不了本国问题，更应对不了全球性挑战。大国之间要比谁对人类贡献更多，谁为发展中国家做的事情更多，而不是比嗓门高低和拳头大小。

三是联合国要成为应对挑战的行动派，而不做坐而论道的清谈馆。面对疾病，不能只开药方，不见疗效。各国作出的承诺说到就要做到，不能开“空头支票”。要以解决问题为出发点，平衡推进安全、发展、人权。当务之急是汇聚各国合力，解决好全球抗疫这件大事。

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