新华社基加利11月25日电（记者吉莉）中国援助卢旺达北方省穆桑泽综合技术学校扩建项目移交仪式24日在穆桑泽举行。

中国驻卢旺达大使饶宏伟在移交仪式上致辞说，项目移交为即将在塞内加尔举行的中非合作论坛献上最好礼物。中方高度重视中卢关系发展，愿以中卢建交50周年和中非合作论坛新一届会议为契机，深化政治互信，加强“一带一路”建设等领域合作，推动两国友好合作关系不断发展，为两国和两国人民创造福祉。

卢旺达职业教育培训国务部长克劳黛特·伊雷雷在仪式上感谢中方真诚、高效、无私的援助。她表示，穆桑泽综合技术学校扩建后，教学条件和校园环境得到大幅改善，对于卢培养本国技术人才、提升自主创新能力和实现“2050年远景规划”相关目标具有重要意义。卢方愿与中方继续在人力资源开发、职业技术培训等领域开展深入合作，共同促进卢教育事业实现高质量发展。

穆桑泽综合技术学校扩建项目是中国为卢旺达援建的教育领域标志性项目，主要建筑包括行政办公楼、综合教学楼和学生宿舍等功能用房和附属设施。

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