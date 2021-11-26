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胡春华与俄罗斯副总理切尔内申科共同主持召开中俄总理定期会晤委员会第二十五次会议

2021年11月26日00:15 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月25日电 国务院副总理、中俄总理定期会晤委员会中方主席胡春华25日与俄罗斯副总理、委员会俄方主席切尔内申科共同主持召开中俄总理定期会晤委员会第二十五次会议。

　　胡春华表示，今年6月，习近平主席同普京总统举行视频会晤，8月再次通话，就加强中俄全面战略协作和全方位务实合作等重大问题达成新的共识。在双方共同努力下，两国贸易、投资、农业等各领域合作取得丰硕成果，体现了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的全方位和高水平。中方愿与俄方一道，认真落实好两国领导人达成的共识，巩固贸易投资合作良好势头，妥善解决合作中出现的新情况、新问题，着力拓展新兴领域合作，加强国际经济事务沟通协作，推动中俄合作取得新的进展，为两国领导人会晤做好相关准备。

　　切尔内申科表示，在两国领导人指引下，俄中经贸投资和各领域合作取得积极进展、成效显著。俄方愿与中方加强沟通合作，进一步拓展务实合作的广度和深度，为俄中新时代全面战略协作伙伴关系注入新的动力。

　　本次会议以视频方式举行。各分委会代表在会议期间分别发言，就相关问题进行了交流。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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