人民网约翰内斯堡11月25日电 （记者邹松）党的十九届六中全会召开后，中国驻埃塞俄比亚使馆党委认真制定学习计划，积极开展全会精神学习和宣传工作。

11月12日，驻埃塞俄比亚使馆第一时间组织全馆收看中共中央关于党的十九届六中全会精神新闻发布会录播。22日，中国驻埃塞俄比亚大使赵志远主持召开使馆专题会议，学习贯彻全会精神，研究部署相关工作。

赵志远强调，党的十九届六中全会是在中国共产党成立100周年的重要时刻、在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点召开的一次十分重要的会议。全会最重要的成果是审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，这是中国共产党第三个历史决议，是光辉的马克思主义纲领性文献，也是新时代中国共产党人牢记初心使命、坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言，是以史为鉴、开创未来、实现中华民族伟大复兴的行动指南。

赵志远指出，全馆要将深入学习贯彻六中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，认真学习贯彻习近平总书记在全会上的重要讲话，深入领会《决议》中“两个确立”深远意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断将思想和行动统一到习近平总书记战略判断和党中央决策部署上来，全力推进中国特色大国外交，向党和人民交上满意的答卷。

与会人员一致表示，党中央决定召开十九届六中全会是一项郑重的历史性、战略性决策。作为外交战线的一员，大家将继续深入学习领会全会重要精神，毫不动摇地坚持和捍卫“两个确立”，更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为推进中国特色大国外交、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

同时，使馆积极开展关于全会的对外宣介工作。11月17日，赵志远会见埃塞执政党繁荣党总书记阿登·法拉赫，宣介全会精神。赵志远还在《埃塞先驱报》《资本报》等埃塞主流媒体上发表题为《回望百年路 领航新征程》的署名文章，宣介十九届六中全会基本情况、主要精神和重要成果，引发当地民众关于中国发展成就、中国共产党治国理政经验的热议。

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