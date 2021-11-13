新华社北京11月13日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平12日在北京以视频方式出席亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议并发表重要讲话。多国人士认为，习近平主席提出深化区域合作的一系列政策主张，凝聚亚太团结合作、共克时艰共识，为推动构建亚太命运共同体、促进世界经济复苏发展赋予动能。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺认为，习近平主席强调“推动构建亚太命运共同体，携手开创亚太经济合作新篇章”非常重要和及时。合力抗疫是当前亚太地区当务之急，中国在做好国内疫情防控工作的同时，积极向亚太和其他地区国家施以援手。中国主张不仅有利于推动亚太地区经济复苏，还将推动全球互利共赢和繁荣稳定。中国以实际行动践行亚太命运共同体理念。

智利南方大学公共管理学院院长佩德罗·迪亚斯·波兰科对习近平主席关于“要践行真正的多边主义，坚持对话而不对抗、包容而不排他、融合而不脱钩”的倡议非常赞同，认为这是集体应对共同挑战的睿智观点。亚太地区要通过加强合作来应对新冠疫情等问题，促进区域经济发展。

墨西哥普埃布拉功勋自治大学中国问题专家拉克尔·莱昂·德拉罗萨说，中国在全球抗击新冠疫情斗争中发挥了重要作用，特别是在疫苗供应和传递中国抗疫经验方面。中国经济持续增长，为地区和全球经济发展提供持续动能。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才说，疫情后区域经济复苏需要亚太经合组织成员团结努力，当下推动构建亚太命运共同体具有重要现实意义。中国践行真正的多边主义，促进全球贸易发展，对推动世界经济复苏起到重要作用。

越南知名经济学家武大略说，坚持多边主义才能促进亚太经济更加开放。中国宣布对外提供疫苗和资金，支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展，令人深受鼓舞。

俄罗斯莫斯科国际关系学院教授加林娜·科斯秋尼娜认为，习近平主席强调构建开放型亚太经济、早日建成高水平亚太自由贸易区，这是亚太地区重要的发展目标。中国已申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》，将为促进亚太地区贸易和投资自由化便利化等发挥积极作用。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹说，中国已申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，这都是中国坚定致力于扩大开放的切实举措，有利于推动亚太经济一体化。

新西兰惠灵顿维多利亚大学亚洲商业学系主任洪生辉说，习近平主席强调要践行真正的多边主义，相信中国将继续扩大开放，推进多边合作。

俄罗斯科学院远东研究所中国社会经济研究中心主任安德烈·奥斯特洛夫斯基说，中国关于建立高水平亚太自由贸易区的倡议非常及时，将为地区和世界贸易带来新的推动力，促进后疫情时代全球经济复苏。

澳大利亚悉尼科技大学澳中关系研究院院长詹姆斯·劳伦斯森对习近平主席“促进创新增长和数字经济发展”的倡议印象非常深刻，认为在新冠疫情背景下，数字经济和电子商务将加速发展，中国在新经济领域的高水平发展凸显中国在区域经济中的重要作用。

日本京都产业大学经济学部教授岑智伟说，习近平主席关于“构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体”的论述非常重要，对于亚太地区的发展繁荣具有重要意义。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬对习近平主席强调的“实现包容可持续发展”非常赞同，认为包容可持续发展是全球发展的重要方向。中国在绿色发展方面作出巨大努力，这是中国为全球应对气候变化和推动绿色发展作出的重要贡献。

韩国檀国大学政治外交系教授金珍镐说，亚太地区各方只有秉持开放包容精神，坚持在多边主义框架下携手合作，坚持构建开放型经济，才能共同渡过疫情难关，不断推进区域经济一体化，为促进亚太和全球经济复苏与繁荣作出贡献，推动构建亚太命运共同体。（参与记者：陆睿、杜白羽、郝亚琳、陶军、尹南、张笑然、蔡蜀亚、黄河、宋宇、王亚光、汪奥娜、王丽丽、郭丹、卢怀谦、吴昊、朱雨博、泽连科夫）

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