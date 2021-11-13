美国《福布斯》杂志11月11日文章，原题：在不断变化的中国市场与时俱进 从很多方面讲，只要打入中国市场并保持合规运营，企业就无异于找到现代版的“理想黄金国”。但若想在中国获得成功，不仅需要会说中文、拥有良好产品，还需深入了解当地文化、政治和社会观念。

尽管历史悠久，中国文化并非静止不变。其人口结构、收入水平和支出等都在发生越来越快的变化。这些变化不仅使中国对西方企业更具吸引力，还推动中国逐渐采取以本国为中心的更积极、自信的政策——显然旨在自主驾驭国家未来。为在中国市场长期生存，品牌需要适应并同这个国家与时俱进。

中国正寻求变得“更中国”。中国欧盟商会秘书长唐亚东说：“如今你得拿出点中国人想要的东西，否则他们不会把你当成符合其利益和需求的竞争者。”共同富裕政策的推广，也令中国的营商环境更具挑战性。但这些，都不足以令（全球）投资者止步。过去一年中，约60%的在华美企增加对华投资。

在中国经商，还要面对许多监管难题和变化。这对（企业）在华运营并全面融入这个国家提出很高的要求，那些把视线投向未来的企业需要了解这点。

这种以中国为中心的心态，延伸到顾客身上。与以前相比，如今中国年轻消费者更看重本土品牌，比以往任何时候都更有可能购买国货。但许多已在华经营多年的（外国）品牌常被中国消费者误以为本土品牌。这表明融入市场并让消费者感到熟悉，会令企业受益匪浅，并有可能成为在中国市场长期生存的关键。品牌要让当地监管机构和目标顾客感到“很中国”或对中国很友好。这些意味着企业需遵循在华经商模式，并竭尽全力将品牌融入更广泛的当地文化中。

幸运的是，中国市场庞大，有机会在这里打造多种收入来源。尽管没人确切知道中国市场未来几年会是什么样，但显而易见，若企业希望继续在华取得成功，就需要在更大程度上做好适应和与时俱进的准备。（作者萨尔瓦多·奥多里卡，丁玎译）

来源：环球时报

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