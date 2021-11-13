人民网里约热内卢11月12日电 （记者吴杰）11月12日，应中国驻里约热内卢总领馆邀请，北京林业大学心理学系副教授项锦晶为在巴同胞做远程心理健康讲座，领区侨胞、留学生、中资企业代表等50余人与会。

新冠疫情冲击全球后，世界卫生组织曾发出警告称，社会隔离措施可能会对心理健康造成不利影响。因为缺乏活动、社会恐慌、不确定性和经济危机可能会导致人们出现心理问题。巴西新冠确诊总人数迄今逾2193万，在全球列第三位。巴西卫生部曾发布的一项对巴西人心理健康状况的调查表明，在新冠肺炎疫情期间，32.6％的人会感到沮丧，30.7％的人感到疲倦，几乎没有精力。

作为心理学专业人士，项锦晶老师结合生活实例，从“疫情下，压力如何影响我们”“探索情绪的智慧”“如何获得积极情绪”等方面传授了应对心理压力的专业知识和如何启动积极情绪的实用方法，并就与会者提出的心理健康方面的疑问给出了解决方案。

中国驻里约热内卢总领事田敏指出，全球疫情延宕，海外中国公民承受着疫情带来的各种压力。总领馆高度重视领区同胞心理健康，此次邀请国内专家举办专题讲座，是要防患于未然，提供心理指导，帮助领区同胞在疫情常态化背景下提高调节情绪、释放压力的能力。希望大家理性看待疫情困扰，积极调整心态，继续做好防护，避免松懈麻痹，积极配合总领馆开展防控工作。

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