人民网喀土穆11月12日电 （记者苏航）11日，中国石油向南苏丹政府捐赠抗洪救灾物资交接仪式在南苏丹首都朱巴举行。中国驻南苏丹大使华宁、南苏丹人道主义和减灾事务部长皮特·莫因、南苏丹外交部副部长邓·达乌出席见证了捐赠仪式并讲话，中国石油尼罗河公司常务副总经理刘志勇向南苏丹人道主义事务部长皮特·莫因移交了捐赠物资。

华宁大使在讲话中强调，洪水冲不垮中南友谊，只会让中南关系更加紧密。在过去的十年左右的时间里，中国石油根植南苏丹，始终与南苏丹政府和人民共进退、同发展。石油工业是南苏丹的经济支柱，即使在面对武装冲突、油价暴跌、新冠疫情等艰巨挑战的情况下，中国石油仍然坚定地选择和南苏丹政府一起，着力修复油井设施，持续恢复油田产能，为南苏丹社会经济发展做出巨大贡献。同时，中国石油积极履行社会责任，通过捐款、捐物、捐建等多种方式，不断惠及南苏丹经济发展和社会民生，体现出中国企业的责任和担当。中国政府和中国企业将继续同南苏丹政府和人民站在一起，共同克服自然灾害和社会民生问题，不断加深两国多领域合作，推进中南两国合作关系不断向前发展。

刘志勇在致辞中表示，中国石油本次捐赠活动旨在帮助深陷洪灾的南苏丹人民克服困难并重拾重建家园的信心。中国石油作为负责任的国际石油公司，不仅与南苏丹政府开展互利石油合作，而且始终注重履行社会责任，积极参与人道主义救援事业。2020年，公司克服疫情挑战，分别向南苏丹农业部和南苏丹石油部捐赠了农药、机具和外科口罩等急需物资，助力抗击蝗灾和新冠疫情；2021年南苏丹遭遇特大洪灾，除本次对琼格莱州的捐赠外，中国石油和其他外国投资伙伴在支持油区全力抗洪并维持生产的同时，也积极为当地社区抗洪救灾提供及时的人道主义援助。中国石油与南苏丹开展石油合作以来，先后捐建朱巴三号平民保护所、南苏丹3/7区油田友谊医院、朱巴大学多媒体电教室等设施，并通过签署培训协议，为南苏丹石油工业发展培训技术人才和管理人才，充分体现了中国石油“互利共赢、合作发展”的理念，中国石油愿为南苏丹社会经济发展做出更多更大的贡献。

皮特·莫因在讲话中表示，非常感谢中国政府和中国石油及时的援助，这次洪灾给南苏丹政府和人民带来巨大挑战，希望更多的公司像中国石油一样能伸出援助之手扶危济困。中南两国人民永远是朋友，中南两国关系牢不可破。

邓·达乌高度赞扬中国政府和中国石油对南长期以来的无私帮助。他表示，面对六十年一遇的特大洪水灾害，中国政府和中国石油积极响应，开展人道主义援助，让灾区人民在巨大的自然灾难面前重获希望、重拾信心。南苏丹政府将与中国政府继续平等发展双边关系，不断强化多领域双边合作，加深两国人民患难与共的深厚友谊。

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