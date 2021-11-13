新华社北京11月13日电 11月13日，国务委员兼外长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话。

王毅说，习近平主席同拜登总统将于11月16日举行视频会晤。这次举世瞩目的会晤不仅是中美关系的一件大事，也是国际关系的一件大事。两国人民和国际社会都希望会晤取得对两国和世界都有利的结果。两国元首对中美关系发挥着把舵引航的关键作用。双方要相向而行，为会晤做好准备，确保这次重要会晤顺利、成功，推动中美关系回到健康稳定发展的轨道。

布林肯表示，世界高度关注此次美中元首视频会晤，双方已为此进行充分准备，取得积极进展。美方期待在会晤中本着相互尊重的精神与中方分享对双边关系的看法，共同向世界发出强有力的信号。

针对美方近日在台湾问题上采取的错误言行，王毅进一步表明中方严正立场。王毅表示，历史和现实已充分证明，“台独”是台海和平稳定的最大威胁，任何对“台独”势力的纵容和支持，都是对台海和平的破坏，最终都将自食其果。王毅说，如果美方真想维护台海和平，就应当明确、坚定地反对任何“台独”行径，就应当信守在中美三个联合公报中作出的郑重承诺，就应当把一个中国政策落实到行动上，不再向“台独”势力发出错误信号。

双方还就能源安全、气候变化、伊朗核等问题交换了意见，同意就应对各类全球挑战保持对话。

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