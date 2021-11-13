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中国向泰国援助新冠疫苗和抗疫物资

2021年11月13日11:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷11月13日电 （记者孙广勇）11月12日，中国驻泰国大使韩志强赴泰国总理府会见泰国总理巴育并转交中国政府援助泰国的最新一批新冠疫苗和抗疫物资。

韩大使向巴育总理转达中国领导人的亲切问候和良好祝愿，表示中泰山水相连、血缘相亲，友好关系历史悠久。长期以来，两国相互尊重各自选择的发展道路和发展模式，相互支持彼此核心利益和重大关切。经历抗疫合作的洗礼，两国友好情谊更加深厚，合作动力更加强劲。当前中泰关系发展面临新机遇，中方愿同泰方一道，推进抗疫和复苏合作，深化发展战略对接，拓展数字经济、绿色经济等新兴领域合作，加强在国际和地区事务中的沟通协调，推动中泰关系不断取得新发展，共同维护本地区和世界的和平、稳定与繁荣。

巴育总理请韩大使转达对中国领导人的诚挚问候，热烈祝贺中国共产党百年华诞，盛赞中国脱贫攻坚取得全面胜利。巴育表示，泰政府衷心感谢中方持续提供抗疫支持，愿同中方进一步深化疫苗、抗疫药物等方面的研发和生产合作。希望双方加强“泰国4.0”和“一带一路”倡议、泰“东部经济走廊”和粤港澳大湾区发展对接，建设好中泰铁路、中老泰铁路连接线等重大项目。泰方坚定奉行一个中国原则，赞赏中方在国际地区事务中展现出负责任大国形象，愿同中方深化在东盟—中国、澜湄合作、三河流域经济合作战略等框架下的协调与配合。明年泰方将担任亚太经合组织东道主，希望有关工作得到中方支持。

会见结束后，韩大使向巴育总理正式转交中国政府援助的150万剂科兴疫苗和价值1000万元人民币的抗疫物资，包括3000台制氧机和1500台血氧仪。

(责编：于洋、常红)

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