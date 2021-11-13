本报记者 刘 慧

“亚太经合组织一直致力于推进区域经济一体化和亚太自由贸易区建设。”亚太经合组织秘书处执行主任丽贝卡·玛丽亚日前在接受本报记者采访时表示，要推动区域经济复苏，亚太经合组织成员应该加强合作，“共同促进包容可持续发展”。

30多年来，从茂物目标到布特拉加亚愿景，从宏观经济政策协调到高标准自由贸易区建设，亚太地区保持较长时期快速发展。玛丽亚表示，面对新冠肺炎疫情挑战，任何国家都难以单独应对。亚太经合组织成员应该在公平获得疫苗、推动数字经济发展、确保供应链稳定等方面加强合作，不断深化区域经济一体化。

玛丽亚表示，促进绿色转型是亚太经合组织工作的重点之一，对促进亚太经济高质量增长有着重要意义。“这不仅关乎国内生产总值，而且关乎民众福祉。”基础设施发展是亚太地区十分关注的关键领域之一。玛丽亚对共建“一带一路”倡议的积极作用给予高度评价，“中国发展了，我们将会共同发展”。

去年通过的布特拉加亚愿景将“创新和数字化”列为三大经济驱动力之一。玛丽亚表示，数字经济合作是《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的重要领域，是推动可持续发展的关键。未来各方需要着力促进数字监管的一致性。

第四届中国国际进口博览会刚刚在中国上海落幕。玛丽亚仍清晰地记得参加首届进博会时的情景。

在玛丽亚看来，进博会以及中国—东盟博览会等平台，为企业提供了展示产品以及扩展市场的机会，为推动贸易自由化作出了贡献。

玛丽亚表示，亚太经合组织支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。中国自加入世贸组织以来，一直积极参与世贸组织的各项工作，积极参与世贸组织相关改革。中国的发展以及作出的贡献有目共睹。

（本报曼谷11月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月13日 02 版）

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