新华社北京11月12日电 亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议于11月12日以视频方式举行。会议通过了《2021年亚太经合组织领导人宣言》。摘要如下：

亚太经合组织经济体领导人于2021年11月12日举行会议。新冠肺炎疫情继续影响人民生活，亚太经济面临不确定、不平衡等问题。早日恢复经济，促进全球经济复苏，是我们今年最重要的任务。亚太经济合作组织经济体重申将团结合作应对疫情，确保区域以更加创新、包容和可持续方式恢复增长。

我们将大力支持人民公平获得安全、有效、质量保证和可负担的疫苗。只有每个人都安全，才能确保全体人民安全。我们决心让疫苗成为全球公共产品，扩大疫苗生产和供应仍是我们的优先工作事项。我们充分发挥贸易投资在应对疫情方面的重要作用，推动各经济体实现更强劲的复苏。亚太经合组织成员将继续致力于公平分配疫苗，扩大疫苗生产供应，包括在各方同意基础上自愿转让疫苗生产技术，自愿降低疫苗和相关医疗产品成本等。我们坚持以人民为中心，支持就新冠疫情开展更深入的区域和国际合作。

我们的宏观经济政策在应对疫情、保护人民就业和生活、支持公共服务等方面发挥了关键作用。我们欢迎亚太经合组织财政部长达成《宿务行动计划落实新战略》，这有助于实现我们的目标，建立更加融合、透明、韧性、紧密的亚太经合组织。结构改革也将是促进经济复苏的重要工具。我们欢迎亚太经合组织《强化结构性改革议程》，实现包容、韧性、可持续性和创新型改革与增长。

我们将加快落实亚太经合组织《互联网和数字经济路线图》，加强数字基础设施，鼓励新技术运用，弥合数字鸿沟，努力构建开放、公平、包容的数字营商环境。我们还将努力加强数字互联互通和数字包容性。

贸易是我们全体人民发展和繁荣的支柱。以世贸组织为核心，基于规则的多边贸易体系在经济复苏中发挥重要作用。我们将建设性参与世界贸易组织第十二届部长级会议，确保会议取得务实成果。我们将推进区域经济一体化，推进亚太自由贸易区建设，为实现全面高质量的区域贸易协定作出贡献。我们注意到亚太经合组织工商咨询理事会将建成亚太自贸区作为首要事项。

我们将继续落实《亚太经合组织互联互通蓝图》，进一步加强硬件、软件和人员交往互联互通。数字互联互通和创新在我们实现可持续复苏的过程中至关重要。

我们要确保全体人民平等参与经济活动，一个都不掉队。我们正在采取行动推动更具包容性的经济复苏，降低疫情对中小微企业、妇女等弱势群体的影响。我们欢迎达成《亚太经合组织2030年粮食安全路线图》，这将指导我们为所有人民提供充足、安全、营养、可及和可负担的粮食。我们支持减少粮食减损和浪费。我们拒绝为腐败罪犯及其资产提供安全避难所。我们将提升透明度，加强问责和廉洁，预防和打击腐败。

我们应采取切实行动进行有利于气候的全球经济转型，我们赞赏相关净零或碳中和承诺。我们将共同努力确保我们的经济和环境政策相互支持。我们将继续共同努力，支持本地区的能源安全、韧性和可及性。我们认为稳定能源市场和清洁能源转型至关重要。

去年，我们通过了《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》，这一愿景为我们今后二十年的工作提供了指引。今年我们通过了愿景落实计划以实现我们的愿景，即到2040年建成一个开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，实现亚太人民和子孙后代的共同繁荣。

《 人民日报 》（ 2021年11月13日 02 版）

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