本报记者 林子涵

连日来，伊拉克首都巴格达市中心“绿区”先后发生火箭弹袭击事件、针对国民议会选举结果的示威游行、针对总理卡迪米的无人机袭击事件。埃及《金字塔报》称，伊拉克当下各派纷争、形势动荡、治安恶化，地区大国博弈色彩浓厚，未来前景难言乐观。

安全形势脆弱

伊拉克军方11月7日表示，伊拉克总理卡迪米位于巴格达“绿区”的住所当日遭无人机袭击，卡迪米躲过袭击，但数名安保人员受伤。目前尚无组织或个人声称对这起事件负责。

卡塔尔《东方报》称，“绿区”是伊拉克政府机构以及美国和英国驻伊大使馆所在地，是巴格达相对安全的地带。“绿区”遭袭击，表明伊拉克安全形势异常脆弱。

法新社报道称，总理遇袭发生在伊拉克安全部队和亲伊朗的什叶派民兵组织紧张对峙之际。10月10日，伊拉克举行新一届国民议会选举，初步计票结果显示，什叶派宗教领袖萨德尔领导的“萨德尔运动”获得73个席位，位居首位。与什叶派民兵组织关系紧密的“法塔赫联盟”席位大幅减少，因而拒绝接受选举结果，其支持者在“绿区”附近举行抗议示威活动。

政治生态复杂

据美联社报道，伊拉克总理卡迪米去年5月就职，此前曾任伊拉克情报局长。该国民兵组织认为，他与美国关系密切，并试图在伊拉克与美国、伊朗间取得平衡。此次议会选举前，他还主持了伊朗和沙特阿拉伯的几轮会谈，以缓解地区紧张局势。

北京大学中东研究中心主任吴冰冰接受本报记者采访时指出，三个根源造成伊拉克今日乱局。其一，伊拉克长期存在经济、社会、安全方面的结构性问题，引发民众尤其是青年群体对现状的强烈不满，进而催生街头运动，对政局持续施加影响。其二，国民议会选举结果与当前伊拉克的政治格局不完全匹配，引发对立。与伊朗关系密切的什叶派民兵组织等政治势力，在此次选举中受到较大压制，因此必然会动用其政治资源、武装力量和经济实力，维持其政治利益。其三，美国及其支持的部分阿拉伯国家，在伊拉克政坛与伊朗方面势力长期博弈与对抗。随着美国撤军阿富汗，预期美国在伊拉克的军事存在也会减少，美方势力与伊朗方势力此消彼长，地缘政治博弈向伊拉克传导，引发动荡。

短期难有转变

美国《外交事务》杂志称，伊拉克10月10日举行的议会选举是自2003年美国入侵伊拉克以来的第五次议会选举。投票率创下伊拉克近期历史新低，官方记录仅为36%，实际参与度可能更低。

“美国以发动战争的方式强行改变中东国家的政治安全架构，带来的结果只有长期动荡。”吴冰冰说，“美国2003年发动伊拉克战争、推翻伊拉克前总统萨达姆政权后，却无力在伊拉克塑造一个稳定、可持续的政治安全架构，导致伊拉克的经济发展、民众利益无从谈起。这与美国在阿富汗、利比亚等国制造的情况如出一辙。”

德国之声电台网站称，在美国影响下，伊拉克在2003年后制定了政治权力分配新规则：由什叶派任总理，逊尼派任议长，库尔德人任总统。该制度原本旨在防止不同派别间冲突，然而也导致伊拉克民主政治进程缓慢。

“在缺乏持续稳定的政治安全架构的情况下，伊拉克民众长期积累的不满，缺乏制度化的表达渠道，只能通过街头政治的方式表达，为局势带来更多不稳定因素，加剧发展滞后局面，又造成民众更多不满。这种不良循环短期难以得到缓解。”吴冰冰说。

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