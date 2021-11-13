贾平凡

美国海军“海狼”级核潜艇“康涅狄格”号在南海发生碰撞事故1个多月，迫于国际舆论压力，美方不得不对碰撞事故作出信息披露的姿态。只是，美方的声明内容，避重就轻、敷衍塞责，完全无法满足国际社会的真正关切。

且看美方这次都披露了什么信息？除了宣布解除“康涅狄格”号核潜艇3名指挥人员的职务，关于撞击事件的细节，美方只有轻描淡写的一句描述：“撞上了一座不知名的海底山。”与此同时，美方还将事故地点刻意模糊为所谓的“印太地区国际水域”。

1个多月以来，一向标榜“信息透明”的美国，不仅对碰撞事故的信息披露采取“挤牙膏”式的回避策略，还就碰撞事故相关的关键问题大搞信息封锁。

事实上，核潜艇发生碰撞事故从来都不是小事。更何况是美国具有超强攻击力的核潜艇在南海这样的敏感区域发生碰撞事故！对此，国际社会和南海地区国家的核心关切合情合理：美方此次派出核潜艇悄无声息地在南海潜航，究竟是要执行什么任务？是否潜入别国专属经济区甚至领海？碰撞的过程究竟是怎样发生的？是否造成核泄漏，给海洋环境带来核污染？

对于这些问题，美方始终遮遮掩掩。这充分暴露了其极不负责的霸道心理。作为世界头号强国，美国凭借其绝对军事优势，在全球横行无忌、耀武扬威，偷鸡摸狗、浑水摸鱼的事情更是没少干。只是，每当有瞒天过海的美国丑闻曝出，美方都选择不解释或者随便搪塞了事。

一方面通过各种手段偷窃别国机密信息，为维护其全球霸权服务；另一方面自己捅了大娄子，却千方百计捂着盖子，拒绝信息公开，甚至还甩锅抹黑别国，“美式双标”由此可见一斑。

这次核潜艇碰撞事故将美方潜藏深海的“猫腻”撞出水面。美国的水下战略正在由过去的“战略威慑型”向“现实应用型”转化，妄图建立水下前沿威慑体系，为其“印太战略”服务。其实，自美国推行所谓“亚太再平衡战略”以来，美军舰艇碰撞、飞机坠毁等事故就频频发生。此次核潜艇碰撞事故，暴露的只是美国在南海部署水下力量的冰山一角。而在美国对该事故闪烁其词的信息披露中，冷战思维和零和博弈的幽灵又在四处飘荡。

其实，稍微留意就会发现，美国核潜艇此次南海碰撞事故和美英澳通过建立三边安全伙伴关系开展核潜艇合作几乎同时。这个“巧合”反映了美国近年来核政策深度调整的方向。

纠集盟友，派遣各类舰艇，列阵南海“大秀肌肉”；在盎格鲁—撒克逊小圈子内私相授受核武器运载工具；陆续退出《反导条约》《中导条约》等军控法律文书；投入上万亿美元升级“三位一体”核力量，发展低当量核武器，降低核武器使用门槛……美国一系列军事和政治操弄，肆意违反国际法和国际公约，不断加剧全球核扩散风险，严重威胁世界和平稳定。

至此，我们就不难理解美国为何对核潜艇碰撞事故语焉不详。如果如实对外公布事件调查结果，美军在南海的行动轨迹和真实意图就将昭告天下，而美国威胁南海地区国家主权安全的铁证也将浮出水面。毫无疑问，这将导致美国国际公信力再创新低，不但会遭到国际社会的普遍诟病，来自其盟友的质疑也会与日俱增。

对于核潜艇碰撞事件，美国必须公布相关详细信息，给国际社会一个负责任的交代！

(责编：于洋、杨牧)