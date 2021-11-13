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就中卢建交50周年

习近平同卢旺达总统卡加梅互致贺电

2021年11月13日11:12 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京11月12日电  国家主席习近平11月12日同卢旺达总统卡加梅互致贺电，庆祝两国建交50周年。

习近平指出，建交半个世纪以来，中卢关系健康稳定发展，传统友谊历久弥坚。近年来，两国友好合作保持良好发展势头，各领域交流日益深化，增进了两国人民福祉。新冠肺炎疫情发生后，中卢守望相助、携手抗疫，展现出患难与共的兄弟情谊。

习近平强调，我高度重视中卢关系发展，愿同你一道努力，以两国建交50周年和中非合作论坛新一届会议为契机，深化政治互信，加强共建“一带一路”等各领域合作，推动两国友好合作关系不断发展，造福两国和两国人民。

卡加梅在贺电中表示，建交以来，双方友谊不断巩固，友好合作关系持续深化，这深深根植于双方所秉持的相互尊重、团结互助和互利共赢的共同理念。中方通过中非合作论坛、“一带一路”倡议等多个平台向卢旺达提供支持，对卢旺达国家转型进程发挥了重要积极作用，卢方将继续坚定拓展和加强两国各领域友好合作。

《 人民日报 》（ 2021年11月13日 01 版）

(责编：于洋、杨牧)

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