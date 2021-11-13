11月12日晚，国家主席习近平在北京以视频方式出席亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议并发表重要讲话。

新华社记者 黄敬文摄

11月12日晚，国家主席习近平在北京以视频方式出席亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议并发表重要讲话。

新华社记者 李 响摄

■ 今年是中国加入亚太经合组织30周年。这30年，是中国深化改革、扩大开放的30年，也是亚太经济合作不断扩展的30年。亚太成为全球最具增长活力和发展潜力的地区，为世界经济增长和地区人民福祉作出了积极贡献。我们要推进落实2040年布特拉加亚愿景，构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。第一，推动抗疫合作和经济复苏。第二，构建开放型亚太经济。第三，促进创新增长和数字经济发展。第四，实现包容可持续发展

新华社北京11月12日电 11月12日晚，国家主席习近平在北京以视频方式出席亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议并发表重要讲话。（讲话全文见第二版）

习近平指出，今年是中国加入亚太经合组织30周年。这30年，是中国深化改革、扩大开放的30年，也是亚太经济合作不断扩展的30年。亚太成为全球最具增长活力和发展潜力的地区，为世界经济增长和地区人民福祉作出了积极贡献。我们要推进落实2040年布特拉加亚愿景，构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。

第一，推动抗疫合作和经济复苏。早日战胜疫情、恢复经济增长，是当前亚太各成员最重要的任务。要科学应对疫情，深化国际合作，促进疫苗研发、生产、公平分配。中国宣布全年将努力对外提供20亿剂疫苗，迄今已提供超过17亿剂。不久前，中方提出了全球疫苗合作行动倡议，明确未来3年内提供30亿美元，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。中方欢迎亚太经合组织促进关键物资流通和人员安全往来倡议，将继续向“应对疫情和经济复苏”子基金提供支持，助力各成员恢复和发展经济。

第二，构建开放型亚太经济。开放是亚太合作的生命线。要坚持开放的地区主义，推进区域经济一体化，早日建成高水平亚太自由贸易区。要践行真正的多边主义，坚持对话而不对抗、包容而不排他、融合而不脱钩，坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。中方期待《区域全面经济伙伴关系协定》明年如期生效，已申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》。

第三，促进创新增长和数字经济发展。创新是引领世界发展的重要动力。要坚持创新驱动大方向，全面平衡落实亚太经合组织《互联网和数字经济路线图》，为创新和生产力发展构建开放、公平、公正、非歧视的环境。加强数字基础设施建设，加快数字转型，努力弥合“数字鸿沟”，推动数字经济全面发展。中国提出促进数字时代互联互通倡议，支持加强数字经济国际合作，已申请加入《数字经济伙伴关系协定》。

第四，实现包容可持续发展。要坚持人与自然和谐共生，积极应对气候变化，促进绿色低碳转型，努力构建地球生命共同体。中方支持发展中国家发展绿色低碳能源，愿同有关各国一道，推进高质量共建“一带一路”，全面落实联合国2030年可持续发展议程，让发展成果更多更公平惠及各国人民。我提出全球发展倡议，旨在推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段，对推动亚太地区可持续发展具有重要意义。经济技术合作是亚太经合组织重要合作领域，应该加大投入力度，确保发展中成员从中受益，为亚太地区发展繁荣持续注入新动力。

习近平强调，今年是中国共产党成立100周年。让14亿多中国人民过上更加美好的生活、促进人类和平与发展，是中国共产党矢志不渝的奋斗目标。当前，中国已经开启全面建设社会主义现代化国家新征程。中国将坚定不移扩大对外开放，同世界和亚太各成员分享中国发展机遇。

习近平最后强调，新西兰有一句毛利谚语：“成功从不是凭借个人，而是依靠集体。”中方愿同亚太各成员一道，积极推动构建亚太命运共同体，携手开创亚太经济合作新篇章。

会议由新西兰总理阿德恩主持，主题为“推动疫后经济复苏，实现亚太人民和子孙后代的共同繁荣”。会议通过了《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》落实计划，发表了《2021年亚太经合组织领导人宣言》。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会议。

《 人民日报 》（ 2021年11月13日 01 版）

(责编：于洋、杨牧)