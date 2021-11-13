新华社巴黎11月12日电（记者唐霁）利比亚问题国际会议12日在法国首都巴黎举行。与会各方支持利比亚推进政治进程，寻求持久解决利比亚危机的方案，并要求外国军队和雇佣军从利比亚撤出。

本次会议为期一天，由法国总统马克龙主持。法国、利比亚、美国、俄罗斯等国以及联合国、欧盟、非盟、阿盟等国际组织的领导人或代表与会。

马克龙在会议结束后举行的联合记者会上说，本次会议由法国、德国、利比亚和利比亚周边国家等共同组织，表明国际社会政治解决利比亚危机的共同愿望。会议一致支持即将举行的利比亚总统和议会选举，支持利比亚完成政治过渡。

马克龙说，利比亚在新冠疫情、人道主义和安全方面存在诸多挑战，会议呼吁国际社会加强对利比亚的人道主义援助，并就推动落实外国军队和雇佣军撤出利比亚的计划达成共识。

利比亚民族团结政府总理德贝巴在记者会上表示，利比亚政府将努力实现12月24日举行总统和议会选举的“历史性目标”，希望选举前能够得到各方“具体的保证”，确保选举结果“被接受”。

会议通过一份宣言，重申充分尊重利比亚主权、独立、领土完整和国家统一，反对任何外国势力干涉其内政，致力于利比亚政治进程取得成功，支持利比亚举行总统和议会选举等。

卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚陷入动荡。在联合国斡旋下，利比亚冲突方去年10月在瑞士日内瓦签署全面停火协议，并于11月在突尼斯举行的政治对话期间就“通往选举的路线图”达成一致，同意2021年12月举行总统和议会选举。

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