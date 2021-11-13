人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

利比亚问题国际会议在巴黎举行

2021年11月13日11:09 | 来源：新华网
小字号

新华社巴黎11月12日电（记者唐霁）利比亚问题国际会议12日在法国首都巴黎举行。与会各方支持利比亚推进政治进程，寻求持久解决利比亚危机的方案，并要求外国军队和雇佣军从利比亚撤出。

本次会议为期一天，由法国总统马克龙主持。法国、利比亚、美国、俄罗斯等国以及联合国、欧盟、非盟、阿盟等国际组织的领导人或代表与会。

马克龙在会议结束后举行的联合记者会上说，本次会议由法国、德国、利比亚和利比亚周边国家等共同组织，表明国际社会政治解决利比亚危机的共同愿望。会议一致支持即将举行的利比亚总统和议会选举，支持利比亚完成政治过渡。

马克龙说，利比亚在新冠疫情、人道主义和安全方面存在诸多挑战，会议呼吁国际社会加强对利比亚的人道主义援助，并就推动落实外国军队和雇佣军撤出利比亚的计划达成共识。

利比亚民族团结政府总理德贝巴在记者会上表示，利比亚政府将努力实现12月24日举行总统和议会选举的“历史性目标”，希望选举前能够得到各方“具体的保证”，确保选举结果“被接受”。

会议通过一份宣言，重申充分尊重利比亚主权、独立、领土完整和国家统一，反对任何外国势力干涉其内政，致力于利比亚政治进程取得成功，支持利比亚举行总统和议会选举等。

卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚陷入动荡。在联合国斡旋下，利比亚冲突方去年10月在瑞士日内瓦签署全面停火协议，并于11月在突尼斯举行的政治对话期间就“通往选举的路线图”达成一致，同意2021年12月举行总统和议会选举。

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部