新华社联合国11月12日电 中国常驻联合国副代表戴兵12日在安理会萨赫勒问题公开会上发言，表示支持解决萨赫勒五国联合部队在后勤支助和资金方面面临的困难。

他说，近年来，萨赫勒五国积极联合自强，深化反恐合作，开展多轮反恐行动，为消除恐怖主义影响、维护地区安全稳定发挥了重要作用。中方支持联合国马里多层面综合稳定团（马里稳定团）持续改进对联合部队的后勤支助。中方鼓励欧盟加大对联合部队的资金支持。有关国家重组和缩编军事部署，要同地区国家加强沟通，避免出现安全真空。中方重视地区国家在供资问题上的关切，支持联合部队获得可持续和可预测的资金支持，支持尽快找到既契合地区实际、满足联合部队需求，又兼顾各利益攸关方关切、能为各方接受的解决方案。中方将继续通过双边渠道向联合部队提供资金和装备支持。

他说，马里在地区反恐合作中占据重要位置，国际社会要为马里政治过渡提供建设性支持，推动马里各方通过对话解决分歧，根据马里客观实际和马里人民意愿推进大选筹备，维护马里政局稳定。外国作战人员从利比亚撤离要有组织、有秩序进行。在此过程中，有关各方要同萨赫勒地区国家加强信息交流和行动协调，避免撤离对地区局势造成负面影响。

他说，本月底，中国将同非洲国家共同举办中非合作论坛第八届部长级会议。中方愿通过本次会议，在抗击疫情、疫后重建、贸易投资、减贫发展、应对气候变化等方面加大对地区国家支持。中方愿同国际社会一道，共同为萨赫勒地区长治久安贡献力量。

萨赫勒地区是非洲撒哈拉沙漠以南一个宽320公里至480公里的区域。近年来该地区饱受贫困、武装冲突和自然灾害的困扰。2014年，萨赫勒五国集团成立，成员国包括布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚和尼日尔。

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