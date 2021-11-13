新华社巴黎11月12日电（记者陈晨）联合国秘书长古特雷斯12日表示，在全球面临巨大不平等、环境危机、两极分化和新冠疫情的时代，联合国教科文组织在重建信任和团结方面发挥的作用比以往更加关键。

总部位于法国巴黎的联合国教科文组织当天举行活动，庆祝该组织成立75周年。部分成员国元首和政府首脑、该组织官员代表以及众多国际知名艺术家等出席。古特雷斯通过视频致辞表示，联合国教科文组织致力于确保所有人享有更多的受教育机会、促进文化多样性以及推动科学技术进步。

联合国教科文组织总干事阿祖莱说，自成立以来，该组织在反对种族主义、保护文化多样性、促进科学发展、保护生物多样性等诸多领域发挥积极作用并取得成果。“教科文组织过去75年的历史是无比丰富的，我们有理由为此感到自豪”。面对当今时代的困难与挑战，该组织将“成为全球公共利益的守护者”。

联合国教科文组织成立于1946年，总部设在法国巴黎，其宗旨是通过教育、科学和文化促进各国合作，增进人民之间的相互了解，维护世界和平。

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