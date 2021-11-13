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格拉斯哥联合国气候变化大会进入“加时”

2021年11月13日11:03 | 来源：新华网
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新华社英国格拉斯哥11月12日电（记者郭爽 顾震球）原计划于12日在英国格拉斯哥闭幕的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）进入“加时”阶段。大会主席阿洛克·夏尔马12日晚表示，希望13日下午完成相关谈判结束会议。

12日下午，夏尔马取消了原计划召开的新闻发布会。当晚，夏尔马在一份声明中说，他计划于13日上午召开“一个简短的非正式全体会议”，预计于13日下午举行正式全体会议通过各项决定，并希望于当天结束会议。

目前谈判已进入紧要关头。中国COP26代表团团长、生态环境部副部长赵英民11日在接受新华社记者采访时表示，资金问题一直是广大发展中国家的核心关切，是影响本次气候变化大会进程的核心问题和难点之一。谈判进入最后阶段，除了资金问题，各方在温控目标、适应问题以及《巴黎协定》实施细则这三个方面还存在难点和阻碍。

2009年的哥本哈根联合国气候变化大会已明确，发达国家要每年出资1000亿美元以支持发展中国家提升应对气候变化的能力，但这个承诺从未兑现，极大地损害了政治互信。

10月31日开幕的COP26是《巴黎协定》进入实施阶段后召开的首次缔约方大会。在减缓、适应、支持方面取得平衡、有力度、包容性的成果，是国际社会对此次大会的普遍期待。

(责编：于洋、杨牧)

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