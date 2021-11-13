新华社日内瓦11月12日电（记者刘曲）世界卫生组织12日表示，上周世卫组织欧洲区报告了近200万例新增新冠病例，是新冠大流行开始以来这一地区报告的新增新冠病例数最多的一周；新增死亡病例近2.7万例，占上周全球新增死亡病例的一半以上。

世卫组织在当天的例行记者会上说，新增病例数不仅在东欧一些疫苗接种率较低的国家激增，在西欧一些疫苗接种率高的国家也是如此。

疫情报告显示，在11月1日至7日这一周内，世卫组织欧洲区报告了1949419例新增病例，与前一周相比增长7%，新增死亡病例26726例，较前一周增长10%，而世界其他地区同期新增确诊和死亡病例则出现下降或稳定趋势。在欧洲区国家中，26个报告过去一周确诊病例增长了10%或更多，其中俄罗斯、英国和土耳其的数字最高。

世卫组织表示，一些欧洲国家现在正重新实施管制措施以遏制疫情传播并减轻卫生系统压力。世卫组织继续建议有针对性地、适度地使用检测、口罩、保持社交距离、避免拥挤场所、改善通风等措施，民众有机会就应接种疫苗，每个国家都应不断评估情况并相应调整应对措施。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安近期也指出，欧洲病例激增的背景一方面是冬季来临气温下降，人们重新回到室内活动，而且不少人过度乐观地认为目前新冠大流行趋于结束；另一方面，各国卫生工作者由于长时间、高强度工作而尽显疲态，其中一些人离开卫生行业，欧洲各地的医院正不得不重新规划，以加强其重症监护和高支持性护理设施。

瑞安提醒说，欧洲地区疫苗接种率相对较高，但近期病例仍持续激增，这对世界其他地区是一个警告。各国需加倍努力，重新承诺尽其所能遏制病毒进一步传播。“我认为每个国家现在都需要审视流行病学形势，审视对卫生工作人员或卫生系统的保护，并确保在（卫生）系统不会再次陷入崩溃的前提下度过未来几个月”。

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