新华社北京11月12日电 题：中美联合宣言为全球气候治理注入信心

新华社记者郑汉根 李蓉

当地时间10日，中国和美国在格拉斯哥联合国气候变化大会期间发布联合宣言，承诺采取强化的气候行动，以有效应对气候危机。中美联合宣言的发布，将提升各方合力应对气候变化的信心，为推进全球气候治理注入动力，为多边进程注入正能量。

在联合宣言中，双方赞赏迄今开展的工作，承诺继续共同努力，并与各方一道，加强《巴黎协定》的实施，在共同但有区别的责任和各自能力原则、考虑各国国情的基础上，采取更有力行动应对气候危机。双方还决定推动中美气候变化合作机制化、具体化、务实化，同意建立“21世纪20年代强化气候行动工作组”，推动两国气候变化合作和多边进程。

中美发布强化气候行动联合宣言，向世界释放出两国通过合作应对共同挑战的积极信号，受到国际社会普遍欢迎。在气候变化领域，中美双方共识大于分歧，具有广泛的合作潜力。联合宣言的发布，表明了中美为本次大会成功举办作出贡献的意愿，相信有助于中美与各方一道推动大会在减缓、适应、支持方面取得平衡、有力度、包容性的成果。

中美强化气候行动联合宣言也为拓展两国其他领域合作提供了良好示范。当前世界面临新冠疫情、世界经济复苏等重大挑战，任何国家都不可能凭一己之力化解，必须由包括中美在内的世界各国共同努力才能有效应对。国际社会普遍期待，中美在气候变化领域加强合作的行动，能够促进两国及世界在更多领域加强团结协作，以更有效应对各种重大挑战。

事实一再表明，中美合作是唯一正确的选择。中美作为两个大国，承担了特殊的国际责任和义务，两国只要携起手来，就能办成许多利于两国和世界的大事，给人类带来巨大福祉。中美应该展现大格局、承担大担当，应当顺应世界潮流，挖掘更多合作潜力，为促进世界和平与发展作出历史性的贡献。

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