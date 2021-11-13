新华社北京11月11日电 题：绝不容许在台湾问题上“打擦边球”

新华社记者吴黎明

近来，美方一些政客在台湾问题上“小动作”不断，“蚕食”一个中国原则，令中国人民极为愤慨。比如，美国国务卿布林肯近日表示美国有确保台湾有能力自卫的承诺，并称有很多国家将单方面动用武力破坏现状视为对和平与安全的重大威胁。

美方所作所为乃是两面三刀，出尔反尔。中美三个联合公报中，双方早已把涉及台湾问题的一个中国原则写得清清楚楚。承认“台湾是中国的一部分”是中美关系的政治基础，也是建交以来历届美国政府坚持的政策。最近，中美元首通话时，拜登总统表示美方从来无意改变一个中国政策。而今，美方却言行不一，这不仅违背了其同中国建交时所作的政治承诺，而且也与拜登总统的表态相背而行。

众所周知，世界上有180个国家承认和支持一个中国原则，国际社会坚持一个中国原则的格局坚如磐石，中国统一是不可阻挡的历史潮流。一个中国原则牵涉中国的核心利益，在此核心问题上，没有任何讨价还价的余地。美方妄图在台湾问题上做文章、搞“突破”是打错了算盘。

到底是谁在破坏台海和平稳定？是台湾当局和少数“台独”分裂势力！他们试图否定、挑战一个中国原则，扩大“台独”活动空间，这是当前台海局势紧张的根源，遭到中国政府和国际社会坚决反对。而美方的种种“小动作”分明是为这些“台独”势力撑腰，唯恐天下不乱，势必破坏台海局势的稳定。美方心里明白得很，“台独”分裂分子犹如提线木偶，美方的“指挥棒”决定这些“台独”分裂分子上蹿下跳的高度与频度。

人心是最大的政治。14亿多中国人民推进祖国完全统一的意志不可动摇。台湾的未来除了与大陆实现统一，没有其它的前途。美国出于遏制中国的目的，想打“台湾牌”，是与14亿多中国人民过不去，是与历史潮流相背而行，其失败下场早已注定。与“台独”势力勾连，是危险的游戏；同“台独”分裂分子一起玩火，终将引火烧身。

“坚持一个中国原则和‘九二共识’，坚决反对‘台独’分裂行径，坚决反对外部势力干涉，牢牢把握两岸关系主导权和主动权。”这是中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议向全世界发出的明确而坚定的信号。历史潮流，浩浩荡荡。一切同中国统一大势相对抗的冒险和挑衅行径如同蚍蜉撼树，注定以失败告终。

奉劝美政客不要在一个中国问题上打“擦边球”，不要在打“台湾牌”的道路上一意孤行。这不仅会给中美关系造成颠覆性的巨大风险，严重损害台海和平稳定，还必将严重损害美方自身利益。希望美政客能够认清现实、恪守承诺，坚持一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止错误的言行，以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。

(责编：于洋、杨牧)