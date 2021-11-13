新华社惠灵顿11月12日电（记者郭磊 卢怀谦）亚太经济合作组织（APEC）第二十八次领导人非正式会议12日以视频方式举行。会议通过《2021年亚太经合组织领导人宣言》和落实2040年愿景计划。

受新冠疫情影响，本次会议由今年的APEC轮值主席国新西兰倡议以视频方式召开，与会领导人共同讨论疫情的持续管理、成员经济体间区域贸易和经济合作等问题。会议由新西兰总理阿德恩主持。

根据会议通过的宣言，与会领导人认为，新冠疫情继续影响人民生活，亚太经济面临不确定、不平衡等问题。早日恢复经济，促进全球经济复苏，是今年最重要的任务。APEC经济体重申将团结合作应对疫情，确保区域以更加创新、包容和可持续方式恢复增长。

与会领导人表示，将大力支持人民公平获得安全、有效、质量保证和可负担的疫苗，决心让疫苗成为全球公共产品，继续致力于公平分配疫苗，扩大疫苗生产供应；将加快落实APEC《互联网和数字经济路线图》，加强数字基础设施，鼓励新技术运用，弥合数字鸿沟，努力构建开放、公平、包容的数字营商环境；将推进区域经济一体化，推进亚太自由贸易区建设；应采取切实行动进行有利于气候的全球经济转型，将继续共同努力，支持本地区的能源安全、韧性和可及性。

阿德恩在发言中表示，APEC领导人正以前所未有的决心团结起来，共同应对新冠疫情，加速区域经济复苏，应对气候变化，致力于人民福祉。

此次会议还通过了《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》落实计划，旨在2040年建成一个开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，实现亚太人民和子孙后代的共同繁荣。

亚太经合组织是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制。APEC领导人非正式会议就各成员共同关心的议题展开深入探讨，并在重点议题上形成广泛共识，通过一系列成果文件，作为指导各成员间下一阶段合作与发展的指导性文件。

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