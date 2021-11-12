梁凡

11月8日是美国向全球半导体企业索取数据的最后期限，全球70多家实体“自愿”向美国商务部提交了半导体供应链相关信息。

分析人士认为，美国此举不仅给相关企业此后参与国际竞争埋下隐患，更是严重侵害了他国的经济主权，是赤裸裸的霸权主义做派。

一

美国政府网站数据显示，截至8日，70多家实体已向美国商务部提交半导体供应链相关信息，其中包括亚马逊、思科、美光科技、台积电、联华电子、三星电子、韩国SK海力士、日本索尼半导体解决方案等知名企业。

不过据媒体报道，多家企业没有提交客户资料等敏感信息。

全球市场占有率最高的芯片代工厂台积电称，向美方提交信息时没有透露客户的详细信息。据《韩国先驱报》报道，三星和SK海力士都表态会尽量少地提交有关客户、销售和库存等敏感信息，省略相关详情。

然而，这样的轻微“抵抗”能否坚持到底其实也不好说。

美国商务部部长吉娜·雷蒙多8日表示，如果数据“不够好”，美国可能会采取进一步的行动。这或许意味着，美国政府此番“勒索”行径并非到此结束，而是一个令人不安的“开始”。

事实上，在此前一个多月里，美国的“大棒”威胁从未停歇。

以应对全球芯片危机为名，美国商务部于9月23日发出通知，要求全球半导体供应链主要企业在45天之内提供相关信息，包括库存、产能、原材料采购、销售、客户信息等。信息征集对象涵盖整个半导体供应链，包括半导体设计和制造企业、材料和设备供应商、中间商以及终端用户。

在美国商务部网站上可以看到，此次美国向企业索要的信息包括过去三年企业订单出货情况、库存情况、交货时间、每种产品的主要客户信息等，问题清单非常详细。

白宫称，美方寻求相关信息的目标是“了解和量化供应瓶颈”。美国商务部部长雷蒙多在接受媒体采访时警告，如果企业不做出回应，美方可能会动用《国防生产法》和其他工具迫使企业交出数据信息。

二

雷蒙多提及的《国防生产法》，其适用范围本是在美国国内生产的企业，而美国政府如今以本国国内法胁迫全球企业，这毫无疑问是一种数据勒索行为。

半导体产业是韩国支柱产业，美国上述要求一出，立即引发韩国方面强烈反应。韩国舆论普遍担心，美方此举将对韩国半导体企业的经营造成不利影响。

《韩国经济新闻》报道指出，美国政府此次征集的库存、产量、订单和客户信息等均为企业敏感机密信息，披露这些信息意味着公开企业的半导体技术水准，可能令企业在议价过程中处于不利地位。

韩国《每日经济新闻》以“美欲强占半导体供应链，拜登版‘美国优先’启动”为题报道，美方的真正目的是命令半导体厂商优先向美国供应半导体，保护美国IT和汽车产业。美国赤裸裸保护本土产业的行为，让韩企陷入困境。

韩国《韩民族日报》日前刊发社论指出，美方的要求已达到侵害韩国经济主权的水平，严重损害两国互信，对美国谋求建立的技术同盟也无帮助。

《韩国日报》援引韩国半导体行业人士分析报道，美国有可能要求相关企业提交补充材料，美国政府和半导体行业间的较量才刚刚开始。

韩媒《今日财经网站》则指出，如果美国不仅仅为了解决半导体问题，而是有更大野心，那么半导体短缺状况有所好转后，美国依然会提出无理要求。

三

那么，美国此次究竟是出于什么原因，公然“冒天下之大不韪”也要强索数据呢？

今年年初以来，全球半导体短缺现象日益突出，多家汽车制造商因“缺芯”被迫停产或减产。

美国商务部副部长唐·格雷夫斯称，当前美国半导体行业面临两大危机，一是半导体供应短缺扰乱了许多关键行业，并造成企业裁员和经济复苏放缓；二是美国在半导体供应链的长期领导力面临威胁，过去20年美国占全球半导体生产的比重大幅下滑。

在过去几十年里，全球半导体产业形成了一个高度专业化的供应链，美国在研发密集度高的领域处于领先地位，例如芯片设计、先进设备制造等，而芯片生产则越来越集中在三星、台积电等亚洲半导体巨头的工厂。如今，75%的芯片都是在亚洲生产的，美国在全球半导体产量的占比则从20年前的37%降至12%。

如今，美国为维持其科技霸权，正谋求复兴国内半导体制造能力。美国乔治·华盛顿大学研究员琼·朴指出，美国希望整合国内芯片生产，建立完整供应链，维持在全球半导体行业的主导地位。

然而，半导体行业作为高度全球化的产业，任何技术民族主义或保护主义措施都不能从根本上为其塑造竞争优势。美国滥用国内法限制、约束和打压他国目标的做法，体现出其一贯的霸权主义做派。

梁凡

(责编：胡永秋、杨光宇)