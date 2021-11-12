视频来源：优兔

近日

中国网友在社交媒体平台上

发布了一条名为《散毒者》的短视频

在海内外引发强烈关注

有网民直呼：爱了爱了！

译文：爱了爱了！终于有人说出真相了。

译文：终于有人制作了有意义的纪录片。

有网民发起号召：冲冲冲！都去给我夸！

甚至还有人专门注册了账号

只为了给视频来个一键三连

这条看似“平平无奇”的视频到底讲了什么

让网民抑制不住地激动？

视频动态截图

去年，当各国正严格实行防疫管控时

美国政府却放任2000多万人满世界飞

这大大加速了新冠病毒在全球的扩散

视频动态截图

更过分的是，美国对本国公民出境不管不顾

却打着“防疫”旗号，将患病移民赶回老家

让拉美疫情雪上加霜

视频动态截图

在海外，美国“带毒”航母大搞联合军演

驻外美军违反防疫规定彻夜狂欢

视频动态截图

更让人惊掉下巴的是

美国前总统夫妇连带一众官员接连感染

白宫一度人心惶惶

总统官邸就这样轻易“沦陷”了

……

视频历数美国不负责任、自私自利的种种荒唐行为

加速新冠病毒在全球扩散

坐实了美国“头号散毒者”的角色

也真应了网友那句调侃

“抗疫我不行，甩锅第一名”

视频在海外社交媒体平台播出后

也引发了外国网友强烈共鸣

点赞、评论、转发源源不断

有网友留言

美军到哪儿，就把病毒传到哪儿

美国该为这次疫情大流行负责

译文：这正是美国如何成为病毒传播者的过程。美国应该为（新冠）大流行负责。

译文：从韩国到意大利，美国军事基地建在哪里，哪里就立刻暴发了新冠疫情，无一例外。视频里的线索非常符合逻辑，这一切（与美国）的关联性太强了。

有网友直言

原来“美国优先”

就是拿别人的命填自己的坑！

译文：匪夷所思！美国人的自由竟然以牺牲如此多的生命为代价！他们怎么能坚持这样的“美国优先”原则？

译文：让美国再次伟大=再次搞乱其他国家

一些网友讽刺说

美国抗疫没招

但甩锅推责玩得挺溜的

译文：我就说他们甩锅给中国吧！之前没人相信我！中国在任何领域都比美国做得好。美国这么做，只是因为无法保持自己的领先罢了！

译文：这个视频太棒了，干得漂亮！美国甩锅中国的阴谋不会得逞，没人会相信的！

还有海外网友

呼吁大家积极转发视频

甚至已经开始催更下一集了

译文：全世界都应该看看这个（视频）！

译文：请转发它。谢谢你。

译文：你如果真想做的话，完全可以深耕纪录片领域，请继续！

视频在中国社交媒体平台播出后

迅速登上微博话题热搜

累计浏览量超1.6亿次

抖音播放量破百万

中国网友的评论更是一针见血

有人心疼墨西哥

有人吐槽美国是

“绝命毒邦”“超疾大国”

不得不让人感慨中文的博大精深

更有网友感叹

以前以为生化危机是电影

现在（才知道）生化危机是预告片

除调侃外，更多严肃网友

则通过留言表达了自己的心声

“这一来自中国的声音

应该被全世界听到、看到”

中国传媒大学政府与公共事务学院副院长

周亭也表达了相同的看法

她认为，该片贴合西方话语表达

就“谁应承担病毒全球扩散的责任”提出疑问

并提供了思考这一问题的不同视角

视频试图打破美国固有的叙事模式

建构自身话语逻辑

类似的产品应该更多一些

避免国际舆论场上只有美国一种声音

到底是怎样的大招

让海内外网友抑制不住地激动

快戳置顶视频↑一起来看看！

(责编：胡永秋、杨光宇)