人民网北京11月12日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会相关问答如下：

湖北广电记者：10日，“经济学人”智库发布报告称，截至10月末，全球已接种逾70亿剂疫苗。受中国疫苗带动，智利、柬埔寨接种率已达79%、77%，高于美欧等发达国家。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到相关报道。在推动疫苗公平可及方面，世界见证了中国倡议、中国行动。习近平主席率先提出将疫苗作为全球公共产品的宣示。在不久前召开的二十国集团领导人罗马峰会上，习近平主席又郑重提出包括6方面重要举措在内的全球疫苗合作行动倡议。

中国克服自身人口基数巨大、疫苗供应紧张的现实困难，迄今已向世界110多个国家和国际组织提供了超过17亿剂疫苗，2021年全年将努力对外提供20亿剂。中国已向“新冠疫苗实施计划”供应超过7000万剂疫苗，并捐赠1亿美元，还同30多个国家发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，同19个发展中国家开展疫苗联合生产。目前，中国已成为世界上对外提供新冠疫苗最多的国家，发展中国家迄今获得的疫苗大多数来自中国。

下一步，中国将继续秉持人类卫生健康共同体理念，通过包括无偿援助在内的多种方式向发展中国家提供更多疫苗，为实现疫苗公平可及、早日彻底战胜疫情作出更大的中国贡献。

美联社记者：澳大利亚和新西兰媒体报道称，中国正推动基里巴斯政府将位于其海域的一个大型海洋保护区用于商业捕鱼，此举会使其实质上丧失联合国教科文组织世界遗产地位。中国还有可能在坎顿岛开发战略基础设施。发言人对报道中的这两种说法有何回应？

汪文斌：中国同包括基里巴斯在内的太平洋岛国开展合作，充分尊重岛国政府和人民意愿，始终坦坦荡荡、光明磊落，受到岛国各界广泛欢迎。希望有关方面客观看待，停止无端炒作。

东方卫视记者：据报道，欧盟绿色政策负责人、欧盟委员会执行副主席蒂默曼斯在格拉斯哥参与气候谈判时表示，中国的行动是负责任的，中国在巴黎气候峰会上发挥了关键作用，并向格拉斯哥会议派出了高级别代表团，中国走在正确道路上。中方对此有何评论？

汪文斌：中国是《巴黎协定》落实的行动派、全球气候治理的贡献者、世界生态文明建设的引领者。去年9月以来，习近平主席先后宣布中国碳达峰碳中和目标愿景，提出一系列国家自主贡献目标及具体政策举措，展现了中国应对气候变化的坚定决心。格拉斯哥大会前，中国先后发布了碳达峰碳中和“1+N”政策体系，以及《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书，并正式提交了国家自主贡献和中长期低排放战略。这些都是中国履行《巴黎协定》的具体举措，体现了中国对全球应对气候变化的责任担当和最新贡献。

在格拉斯哥大会期间，中方代表团坚持真正的多边主义，就会议主要议题和焦点问题听取和支持广大发展中国家的诉求和呼声，与欧盟、美国等各方保持密切沟通协调，努力推动各方达成共识。昨天，中美达成并发布了《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》，为推动大会取得成功注入了动力。格拉斯哥大会计划于今天闭幕，中方期待与各方一道凝聚最大共识、推动大会达成积极成果，推动《巴黎协定》全面有效实施，构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系和人类命运共同体。

路透社记者：据报道，拜登总统和习近平主席定于美国时间周一举行视频会晤。中方能否证实并提供更多具体信息？

汪文斌：今年以来，习近平主席两次应约同拜登总统通电话，两国元首同意继续通过多种方式保持经常性联系。目前中美双方正就元首会晤具体安排保持密切沟通。希望美方同中方相向而行，共同努力，推动中美元首会晤取得成功，引领中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。

拉通社记者：古巴官方近期谴责美国政府捏造谣言和谎言，支持反古巴力量，助长颠覆活动，破坏其国内稳定。中方对此持何立场？

汪文斌：打着所谓“自由”“人权”“民主”幌子滥施单边制裁、粗暴干涉他国内政，这是美方的一贯伎俩，中方对此坚决反对。中方坚定支持古方维护国家主权、反对强权干涉的正义斗争，坚定支持古方探索符合本国国情的发展道路。中方再次呼吁美方根据《联合国宪章》宗旨及国际关系基本准则处理美古关系，认真倾听国际社会的普遍呼声，立即全面取消对古封锁，停止对古干涉。

深圳卫视记者：11月11日，中国、俄罗斯、美国、巴基斯坦四方代表在巴基斯坦伊斯兰堡举行阿富汗问题“三驾马车”扩大会议并发表联合声明，同意继续与阿塔开展实质接触。同日，四方代表还同正在巴基斯坦访问的阿临时政府代理外长穆塔基举行会晤。你能否介绍上述活动的具体情况？

汪文斌：11月11日，中国、美国、俄罗斯、巴基斯坦四方代表在伊斯兰堡举行阿富汗问题“中美俄+”磋商机制扩大会议，就阿富汗最新形势等交换意见。中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇率团参会。

中方介绍了涉阿政策立场，强调阿富汗正处在由乱及治的关键阶段，面临政治、经济、反恐和人道“四重挑战”。各方应在尊重阿主权、独立、领土完整的前提下，继续以建设性方式同阿方开展对话。中方愿同各方共同努力，推动阿局势稳步向好。

会后，四方发表联合声明，重申尊重阿主权、独立和领土完整，同意继续与阿临时政府保持务实接触，呼吁国际社会向阿提供紧急人道主义和经济援助，支持联合国在帮助阿维稳防乱、紧急施援等方面发挥协调作用，谴责近期在阿国内发生的恐怖袭击事件。

四方代表还集体会见了阿富汗临时政府代理外长穆塔基。阿方介绍了在包容建政、保护妇女儿童权益、反恐等方面的举措和进展。四方代表表示，愿继续向阿提供紧急人道主义援助，同阿方加强反恐和安全合作。

路透社记者：据报道，习近平主席将邀请拜登总统出席北京冬奥会。你能否提供更多细节？

汪文斌：我对媒体的猜测性报道不作评论。

澳亚卫视记者：11日，美国总统国家安全事务助理沙利文在讲话中表示，美国将在经济和技术等多个方面同中国进行有力竞争，并捍卫自身价值观；但美方也认识到，在可预见的未来，中国将成为国际体系中的一个要素，美中竞争没有理由变成冲突或对抗。中方对此有何评论？

汪文斌：国际关系当中存在一定竞争，但应该是在遵守国际关系基本准则基础上的良性竞争。我们反对把自家规则当国际规则、强迫别国遵守的不公平竞争，反对以竞争为名损害别国主权、干涉他国内政的不正当竞争，反对打着竞争旗号限制别国发展、剥夺他国正当权益的不道德竞争。中美既有分歧，也存在广泛共同利益。以竞争定义中美关系，既不符合两国关系实际，也同美对华政策自相矛盾。美方应该正确看待中美关系互利共赢的本质，采取理性务实的对华政策，同中方一道加强对话沟通，深化互利合作，妥善管控分歧，走相互尊重、和平共处、合作共赢之路。

路透社记者：“人权观察”组织今天批评北京冬奥会商业赞助方，称他们应该就侵犯人权问题向中国政府施压。发言人对此有何评论？

汪文斌：将体育政治化、编造谎言谣言破坏奥林匹克事业不得人心，绝不会得逞。

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