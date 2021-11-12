人民网韩国11月12日 （周玉波、杨帆） 11月11日，韩国国土交通部举办的城市空中交通试飞活动落幕。当天上午，一名外籍飞行员按照既定路线，驾驶德国公司研发的VoloDrone多用途双座飞行器在金浦机场上空飞行约3分钟，航程约3公里，飞行高度约50米。主办方表示，与其他飞行器相比，试飞活动中的飞行器具有噪音小、能够垂直起降、电动环保等特点。

飞行员与试飞活动中的飞行器。人民网 杨帆摄

飞行器垂直降落。人民网 杨帆摄

去年同一时间，首尔市政府也在汝矣岛开展过“空中出租车”无人试飞活动，当时执行试飞任务的是一款由中国企业研制的自动驾驶飞行器。与去年相比，今年的试飞活动以“开启城市天空之旅”为主题，旨在重点展示新兴的城市空中交通系统与传统机场如何协调联动、融合发展，构建更加绿色高效的未来城市交通网络。

根据联合国的数据，预计到2050年，世界城市人口将占总人口的68%。伴随着城市化进程的不断发展和城市人口的聚集，交通拥堵、出行低效等“大城市病”成为了世界性的难题。城市空中交通作为一种新的交通模式，能够突破地面二维空间容量不足的局限，利用第三维空间——天空，为城市交通问题提供一个务实可行又极具前瞻性的解决方案。据韩国国土交通部消息，韩国政府近年来为打造城市空中交通系统投入了大量资源。2020年6月，在政府的主导下，来自企业界、学术界等不同领域的37家机构共同组成了一支政企联合的专业团队，从技术研发、政策法规、应用环境等多个维度推进城市空中交通产业的发展。在当天的活动中，韩国国土交通部部长卢炯旭表示，“政府将着力解决规划中提出的各项问题，力求在2025年实现城市空中交通的商业化。”他认为，“城市空中交通今后将成为大众日常出行方式之一。”

为了让参与活动的现场人员感受到空中城市交通实现商用化后的场景，主办方准备了模拟飞行器操作台、VR体验设备等。一位嘉宾表示，“科幻电影里出现的各种飞行器在高楼大厦中穿梭的场面正在变为现实，感觉未来真的已经到来了。”金浦国际机场“空中出租车起降枢纽”的设计也吸引了众多视线，工作人员说，“今后乘客下了飞机就能登上提前预约好的飞行器，直接飞到指定地点，非常方便。”

金浦国际机场“空中出租车起降枢纽”设计展示。人民网 杨帆摄

虽然韩国政府提出了2025年实现城市空中交通商业化的目标，但当前仍有部分亟待解决的问题。城市空中交通作为一个复杂的综合系统，不仅包括飞行器的研发及制造、配套基础设施的规划，还包括空中交通管理法规的制定、应用场景的打造等。国土交通部发言人在回答记者提问时表示，城市空中交通的发展必须依靠各机构的协调联动，形成合力，单兵作战很难达成目标。

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