新华社北京11月12日电（记者朱超、成欣）外交部发言人汪文斌12日表示，以竞争定义中美关系，既不符合两国关系实际，也同美国对华政策自相矛盾。美方应该正确看待中美关系互利共赢的本质，采取理性务实的对华政策。

汪文斌是在例行记者会上就美国总统国家安全事务助理沙利文有关言论回答提问时作上述表态的。

据报道，沙利文11日说，美国将在经济和技术等多个方面同中国进行有力竞争，并捍卫自身的价值观，但美方也认识到，在可预见的未来，中国将成为国际体系中的一个要素，美中竞争没有理由变成冲突或对抗。

对此，汪文斌指出，国际关系中存在一定竞争，但应该是在遵守国际关系基本准则基础上的良性竞争。“我们反对把自家规则当国际规则、强迫别国遵守的不公平竞争，反对以竞争为名损害别国主权、干涉他国内政的不正当竞争，反对打着竞争旗号限制别国发展、剥夺他国正当权益的不道德竞争。”

他说，中美既有分歧，也存在广泛共同利益。以竞争定义中美关系，既不符合两国关系实际，也同美国对华政策自相矛盾。美方应该正确看待中美关系互利共赢的本质，采取理性务实的对华政策，同中方一道加强对话沟通，深化互利合作，妥善管控分歧，走相互尊重、和平共处、合作共赢之路。

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