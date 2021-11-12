中行22亿美元可持续发展类债券在伦交所上市。中国银行伦敦分行供图

人民网伦敦11月12日电 （武一丹）11月12日上午，中国银行可持续发展类债券上市挂牌仪式在伦敦证券交易所举行，6只债券总金额合计达22亿美元。本次上市再次凸显中行发展绿色金融承诺之重，行动力度之大。

中国驻英国大使郑泽光、英国财政部经济大臣兼金融大臣约翰·格伦、伦交所集团首席财务官安娜·曼兹、英中贸协主席古沛勤爵士等嘉宾现场出席仪式。

中行伦敦分行行长方文建在致辞中介绍，作为今天上市的一部分，中行伦敦分行最近创新发行的可持续发展再挂钩债券，为可持续债券和与可持续相关的贷款市场之间建立了强有力的联系，也是ESG金融市场的首创。中行还将其已在其他市场上市的5只存量可持续发展类债券，同步在伦交所二次上市，其中包括海洋经济项目相关的蓝色债券、与清洁能源转型项目相关的转型债券以及为促进生物多样性发行的债券。

方文建表示，中国银行一直是绿色金融和行业标准的先行者，积极支持“一带一路”绿色投资原则。今年早些时候，中行支持并签署联合国《负责任银行原则》。从今年第四季度开始中行将停止为海外市场上为新的煤矿或煤电项目提供融资，“十四五”期间中行将提供不少于1万亿元的资金支持绿色产业。未来，中国银行将继续引导资本市场资金流向可验证的、绿色的及可持续发展的项目，积极为碳达峰、碳中和贡献金融力量。

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