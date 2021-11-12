人民网华盛顿11月12日电 （记者李志伟）近来，美国各界人士呼吁美国与中国加强合作，深刻认识两国关系互利共赢的本质，强调美中合作有利于两国以及全世界。

纽约州立大学奥尔巴尼分校荣誉教授劳伦斯·威特纳表示，美国与中国加强合作，共同努力，能够给全球事务带来巨大影响。美中两国是全球最大的两个经济体、最大的两个能源消费国。美中两大经济体共同努力，通过减少碳足迹以及支持国际气候协定，能够应对不断升级的气候变化挑战。美中两国还可以在全球公共卫生方面携手合作，生产和分配新冠疫苗，并共同致力于科学研究以预防未来的疫情危机。两国还可以通过经济发展计划和经济援助帮助贫穷国家。他说，世界上两个最强大的国家应以一种新的、更富有成效的方式相处。

美中关系全国委员会董事会主席、美国前财政部长雅各布·卢表示，在这个充满挑战的时代，坦诚的沟通比以往任何时候都显得更加重要。美中共同担负着稳定双边关系并将其推向富有成效方向的责任。

乔治·布什美中关系基金会创始人兼主席尼尔·布什表示，看到中国经济不断崛起，在总量上已仅次于美国，很多美国政客都害怕这会让美国失去领先地位。在美国的大环境下，美国人也没有很好的信息来了解中国。

“关于对华加征关税，我认为这是一个非常愚蠢的主意。关税加在了美国消费者身上，伤害的是美国企业。”尼尔·布什认为，在气候变化、粮食安全、公共卫生、自然灾害等重大事项上，全球最大的两个经济体必须合作。在没有美中合作的情况下，很难想象这些问题如何能够得到解决。

前美国海军陆战队司令查尔斯·克鲁拉克、比尔·盖茨基金会前首席财务官亚历克斯·弗里德曼刊文说，中国和美国在经济上深度交织。尽管特朗普发动了贸易战，但2020年中美双边贸易额仍达约6000亿美元，中国是美国最大的贸易伙伴。两国供应链联系广泛。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，美国工商界将继续高度重视中国市场，期待与中国不断深化合作。美中贸委会的会员公司随时准备与他们在中国的客户、供应商、合作伙伴、员工和朋友合作努力，实现更大的经济增长，从而造福于两国和两国人民。

美国卡特中心副主席芭芭拉·史密斯说，美中关系是当今世界最重要的双边关系，美国前总统卡特相信美中两国以建设性方式进行互动是十分重要和必要的，两国民众福祉、世界和平与繁荣都取决于美中关系。现在美国需要更大的勇气，采取新的远见与政治技能，避免美中关系陷入冲突。

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