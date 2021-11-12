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欧洲药管局建议批准两种新冠药物

2021年11月12日13:16 | 来源：新华网
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新华社海牙11月11日电（记者王湘江）欧洲药品管理局11日建议欧盟委员会批准两种单克隆抗体药物用于治疗新冠病毒感染症状。

这两种药物分别是由美国再生元制药公司和总部位于瑞士的罗氏制药公司联合研发的Ronapreve以及韩国药企赛尔群公司研发的Regkirona。

据欧洲药管局人用药物委员会的建议，Ronapreve可用于治疗不需要辅助供氧但病情发展成重症风险较高的成年和年龄12岁及以上、体重40公斤及以上的青少年新冠病患。Ronapreve还可用于预防12岁及以上、体重40公斤及以上人士感染新冠病毒。

此外，该委员会建议授权Regkirona用于治疗不需要辅助供氧但病情发展成重症风险较高的成年新冠病患。

欧洲药管局表示，这两种药物是首批获得该委员会建议授权用于治疗新冠感染症状的单克隆抗体药物。

该委员会的评估数据显示，使用这两种药物可显著降低面临病情恶化风险的新冠病患住院和死亡风险。还有研究表明，如果一个家庭中有人感染了新冠病毒，Ronapreve有助其他家庭成员降低受感染的几率。

(责编：刘叶婷、崔越)

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