新华社北京11月12日电 综合新华社驻柏林、海牙记者报道：新冠疫情近期在欧洲快速蔓延，德国、荷兰两国11日报告单日新增确诊病例均创疫情以来新高，德国日增确诊病例数更是突破5万例。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所11日报告该国新增确诊病例50196例，累计确诊4894250例；新增死亡病例235例，累计死亡97198例；全德超过5600万人完成了两剂新冠疫苗接种，约占总人口的67.3%。

德国副总理兼财政部长奥拉夫·朔尔茨11日在联邦议院表示，德国需要继续提高疫苗接种覆盖率，并推进加强针接种。

不过，德国福沙舆论调查所近期发布的民调结果显示，该国未接种新冠疫苗的人群中，一半以上表示近期仍然不会接种。另据德国媒体报道，部分拒绝接种疫苗者甚至通过不法渠道获得伪造的疫苗接种证书以应付检查。

荷兰国家公共卫生与环境研究所11日公布的数据显示，荷兰24小时内新增确诊病例达到创纪录的16364例，新增入院病例和新增重症病例也较前一天有所增加。过去7天内，荷兰日均新增确诊病例12339例，较上个7天的日均值高出48%。

该研究所9日公布的数据显示，截至11月7日，荷兰约87.9%的成年人已接种至少一剂新冠疫苗，约84.4%的成年人已完成疫苗接种。

据荷兰媒体报道，荷兰政府正与疫情专家小组讨论是否采取新措施应对疫情反弹，专家小组建议政府采取为期两周的有限“封禁”，具体措施包括取消部分公共活动，影剧院停止营业，但学校继续开放。（参与记者：顾梓峄、王湘江）

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