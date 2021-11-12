新华社地拉那11月11日电（记者章亚东）斯科普里消息：北马其顿主要反对党马其顿内部革命组织民族统一民主党因未获得多数议员支持，对政府的不信任动议投票11日未能举行。

马其顿内部革命组织民族统一民主党领导人米茨科斯基此前表示，反对党在拥有120个席位的议会中能够获得通过不信任动议所需的61票。但当天在进行投票前，来自“贝萨”运动的议员雷杰皮没有在议会现身，他在其脸书账户上宣布他不会参加投票，称“国家的稳定、和平与人民的福祉对所有人来说都是最重要的”。

马其顿内部革命组织民族统一民主党副主席尼科洛斯基当晚对记者说，不信任动议不会被撤回，解决该国政治危机的唯一办法是提前举行选举。

10月31日，北马其顿总理扎埃夫因其领导的马其顿社会民主联盟在当天早些时候举行的第二轮地方选举中失败而宣布辞去总理和该党主席职务，但该党中央委员会决定，扎埃夫将继续留任一段时间。

马其顿社会民主联盟在去年7月举行的议会选举中以微弱优势获胜并组建多党联合政府。下一届议会选举将于2024年举行。

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