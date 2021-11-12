人民网里约热内卢11月11日电 （记者吴杰）11月11日，中国福建省与巴西塞阿腊州高等教育合作交流会在线上举行，中巴有关部门及部分高校领导出席。

2001年，福建省与塞阿腊州结为友好省州后，两省州保持互动互访，经贸、旅游、基建等领域合作稳步推进，人文交流日益密切，友好关系在携手抗疫中不断升华。

中国驻累西腓总领事严宇清表示，本次交流会是总领馆今年举办“中国同巴西东北部地方交往云端对话会”后两省州的又一次万里牵手。希望以交流会为契机，加强学术对话和人文交流，增进双方相识相知，并在三个方面加强合作：一、加强高校国际合作，联合培养优秀人才。利用好高校合作平台，培养更多高素质应用型、高水平技术型人才，服务两地发展需求；二、发展特色专业学科，推动经贸多元合作。结合两地发展战略和优势，紧跟行业产业发展态势，大力开展特色领域科研合作，深度融入区域经济社会发展；三、深化省州务实合作，助力中巴关系发展。以教育新合作铺设友好关系新台阶，助力中巴友谊全面开花。

福建省外办副主任黄劭蓉表示，塞州是福建在拉美地区首个省级国际友城，也是福建在巴西乃至拉美地区最重要的合作伙伴之一。通过视频连线方式举办两省州高等教育交流会，是双方在新形势下寻求务实合作的新举措，将为金砖国家地方交流合作增添新的内涵。

塞阿腊州科学技术与高等教育厅厅长伊纳西奥·阿胡巴转达桑塔纳州长对塞阿腊州同福建省结好20周年的祝贺，并代表州政府感谢中方对塞州防疫抗疫的支持和援助。他表示，塞州政府重视各层级教育发展，不断提高教育普及率和学生升学率，培养了大批高素质劳动人才，服务社会经济发展，改善人民生活水平。塞州愿同福建省加强技术研发、科技创新等战略合作，大力开发面向未来的生物技术，密切双方高校对话交流，推动中巴关系发展。

福建省教育厅副厅长王飏表示，福建将高等教育视为高层次人才的摇篮和创新发展的动力引擎。自签订结好意向书以来，福建省与塞阿腊州交流领域不断拓展，合作水平持续提升，为两省州教育交流创造了良好环境。塞阿腊州中等与职业教育厅副厅长茹西内德·费尔南德斯表示，塞州政府致力于实现教育平等，使幼有所教，教有所成，通过不断加大财政投入力度，提高学校教学质量和硬件水平，解决疫情之下远程教育难题。

与会者表示，将发挥各自区位和发展优势，加强高新技术、科技创新、清洁能源、海洋经济、职业技术人才培养等多领域国际化合作，助力福建同塞阿腊州友好合作迈上新台阶。

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