人民网华盛顿11月11日电 （记者李志伟）11月11日是美国的退伍军人节，也称“老兵节”，但是美国《新闻周刊》网站10日刊登的一篇文章中说，美国很多退伍军人最终流落街头，沦为无家可归者的老兵多达3.7万。

这篇题为《3.7万美国老兵是无家可归者，我是其中一名》的文章作者亚历克斯·米勒是一名美国海军老兵，他在文中说，2006年他曾是美国海军的信息技术员，在索马里附近海域执行打击海盗的任务。但两年之后，他沦为无家可归者，在佛罗里达州盖恩斯维尔街头排队，等待通过献血换取20美元。由于他居无定所，无法收到美国退伍军人事务部邮寄的抗焦虑药物。“可悲的是，我的情况并非个例。2020年1月，有37252名老兵是无家可归的受害者。美国退伍军人事务部通过邮件方式寄出80%的药品给老兵，但老兵没有住所后，通常无法获得生活所依赖的药物。”

“我亲眼目睹了美国在世界其他地方滥用军事力量，以帝国主义方式对待发展中国家，并对他国的弱势群体造成伤害。这激起了我的良心危机，在精疲力尽的身体上又造成了更多的精神创伤。”米勒说。

米勒表示，美国退伍军人承受服役时造成的身体和精神创伤，但当他们回到家时，许多人面对的是一个无法给他们提供适当照顾的社会。虽然每年美国都会以游行、促销等活动庆祝退伍军人节，但无家可归的老兵们需要的不是折扣，而是一个保护他们的体系。“如此多的退伍军人摆脱了混乱的战争，最终走上了美国街头，每天依旧为生存而战。”

米勒指出，虽然自己是信息技术员，但却没有得到多少面试机会，对很多老兵来说，在美国职场上，“老兵优待”是一个神话。“在离开海军3个月之后，我成了一个一文不名的人，不得不离开了弗吉尼亚的公寓。”

美国退伍军人事务部直言，成为无家可归者的风险是美国老兵面对的最困难问题之一。美国退伍军人事务部和耶鲁大学2015年的一份研究显示，相对于非退伍军人群体，美国退伍军人成为无家可归者的几率更高。美国《星条旗报》近日报道说，与其他人群相比，美国退伍军人成为无家可归者的几率“高得不成比例”。

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