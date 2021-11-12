新华社明斯克11月11日电（记者鲁金博）中国政府新一批援助白俄罗斯的新冠疫苗等物资11日凌晨运抵白首都明斯克，中国驻白俄罗斯大使谢小用与白卫生部长皮涅维奇出席交接仪式并签署交接证书。

谢小用在致辞中说，新冠疫情发生以来，中白两国始终相互给予真诚支持，第一时间向对方提供医疗物资援助，毫无保留地交流抗疫经验。此前，中国政府已向白方无偿援助了三批新冠疫苗。此次第四批援助疫苗顺利抵达，再一次证明两国关系的高水平和特殊性，体现了中白人民之间的深情厚谊。

谢小用表示，中方愿继续为白方提供力所能及的支持，与白方携手努力，共同推动构建人类卫生健康共同体，为早日赢得抗疫斗争的最终胜利而不懈奋斗。

皮涅维奇表示，在中国发生疫情之初，白俄罗斯是第一个向中方提供人道主义援助的国家。在白俄罗斯出现疫情后，中国是首批对白方伸出援手的国家，向白方提供了大量抗疫物资和疫苗援助。此外，中方医疗专家多次与白方同事分享新冠诊疗经验和防控举措，为白方应对疫情提供了有力支持。白方对中方的帮助深表感谢。

皮涅维奇说，白卫生部愿同中方进一步深化卫生领域合作，推进落实两国卫生部门2019年签署的合作谅解备忘录。

数据显示，截至11日，白俄罗斯累计新冠确诊病例621689例，累计死亡病例4805例，累计治愈病例599493例。

(责编：刘叶婷、崔越)